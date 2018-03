De bekerhistorie van Genk en Standard doorgelicht: "Met hun huidige dynamiek zie ik de Rouches winnen" Wouter Devynck

16 maart 2018

17u58 0 Beker van België De play-offs gaan pas over twee weken van start, maar met de bekerfinale tussen RC Genk en Standard krijgt u morgen al een voorsmaakje. Een duel tussen een bekerspecialist (vier finales, vier keer winst) en een ‘bekergebuisde’ (zestien finales, zeven keer winst). Standard-icoon Guy Hellers maakt u alvast warm.

Guy Hellers, de Luikse pechvogel: «Vier finales verloren... Ik onthoud liever dat ik er vijf heb gespeeld»

Vijf keer stond Guy Hellers (53) met Standard in een bekerfinale, vier keer verloor hij. Als er één iemand de bittere smaak van bekerverlies kent, dan wel de Luxemburger. Maar zoveel jaren later blikt Hellers daar toch vooral positief op terug.

En of hij de club van zijn hart nog volgt, zeventien jaar loondienst en 480 matchen in een rood-wit shirt wis je niet zomaar uit. Vandaar ook zijn bijnaam ‘Monsieur Standard’. En dus ook vijf bekerfinales. Waarvan vier verloren. In het verlengde van de negatieve statistieken van de Rouches. Want van hun in totaal 16 bekerfinales verloren ze er maar liefst 7.

