De amateurref die moest invallen tijdens KV Mechelen - Genk: "Gelukkig was ik nuchter" Kjell Doms/Glenn Van Snick

07u15 226 Photo News

Hilariteit in het AFAS Stadion. Doordat twee scheidsrechters - eerst een lijnrechter en nadien ref Dierick zelf - een blessure opliepen, lag de match tijdens het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk even stil. De stadionomroeper vroeg of er een scheidsrechter in het publiek zat, tot groot jolijt van de aanwezige meute. Na een tijdje diende zich een supporter aan, waarna de match - die intussen bezig was aan de verlengingen bij een 1-1-stand - weer kon doorgaan. Genk won na 120 minuten uiteindelijk na strafschoppen maar de man in kwestie -Luc Bosmans- werd achteraf het drukst gesolliciteerd.

BELGA

"Ik vlagde ooit in derde klasse en fluit nu nog in de Brabantse eerste provinciale", vertelt dépanneur Luc, die optrad in een geleende outfit. "Ik vond het mijn plicht om mijn diensten aan te bieden. Als een collega-scheidsrechter in nood zit, moet je die helpen. Ik moet wel toegeven dat ik misschien niet had kunnen inspringen als deze match op zaterdagavond had plaatsgevonden, want in het weekend durf ik in het stadion wel eens een paar pintjes te drinken. (lacht) Maar nu was ik dus bloednuchter en voelde ik me er klaar voor. De andere scheidrechters zeiden me dat ik moest doen alsof het een match in provinciale was. Maar ik moet zeggen dat het hier allemaal wel wat sneller ging."

Sportieve revanche

Eén voordeel had Luc Bosmans wel: hij werd luidkeels toegejuicht door het Mechelse publiek. Bosmans is dan ook één van hen, want quasi elke match gaat hij naar Malinwa kijken. "Maar als scheidsrechter vervagen de clubkleuren, hoor", verzekert hij. "In het kwartiertje dat ik moest vlaggen, heb ik ook geen fouten gemaakt, denk ik. Al geef ik toe dat ik ook niet veel beslissingen heb moeten nemen. Het moeilijkste moment kwam er nog in de strafschoppenreeks op het einde. Er was even een klein opstootje, maar dat brandje heb ik helpen blussen."

Photo News

Photo News

Voor Bosmans was het een absoluut topmoment in zijn al 28 jaar durende scheidsrechtersloopbaan. En dat terwijl hij een jaar of vijf geleden nog heel diep zat toen hij tijdens een wedstrijd in vierde klasse door supporters met bier werd bekogeld. Bosmans stapte toen uit protest in bloot bovenlijf van het veld. "Heel wat mensen dachten dat ik toen zou stoppen, maar ik ben blij dat ik heb doorgebeten. Daar word ik nu voor beloond. Dit eenmalige optreden op het hoogste niveau is voor mij een sportieve revanche. Die biergooiers kunnen van zo'n moment enkel dromen."

BELGA reS

BELGA

BELGA

BELGA