Darmvirus teistert selectie Club Brugge, vier spelers kunnen niet trainen: “Geen Covid-verhaal” NP/PDD/ABD

31 juli 2020

16u33 62 Club Brugge Slecht nieuws voor Club Brugge. Een dag voor de bekerfinale tegen Antwerp hebben met Balanta, Mechele, Ricca én Dennis vier spelers darmklachten. Het viertal traint niet mee in het Koning Boudewijnstadion. Voor alle duidelijkheid: het gaat níet om Covid-19.



Het was coach Philippe Clement die zopas op zijn persconferentie aangaf dat Eder Balanta, Brandon Mechele, Federico Ricca en Emmanuel Dennis niet honderd procent fit zijn door darmklachten.

“Deze nacht hebben vier jongens problemen gehad met hun spijsvertering”, aldus Clement. “Ik had het eigenlijk liever niet gezegd voor de wedstrijd, maar jullie (de mensen van de media, red.) gaan het eerste kwartier van de training zien. We zullen zien of we de spelers kunnen recupereren morgen. Het is alleszins geen Covid-verhaal. Als ze niet fit raken, zullen we weer een andere puzzel moeten leggen.”

Op dit moment traint Club Brugge een laatste keer met het oog op de bekerfinale van zaterdagavond (20.30 uur), zonder de vier zieke spelers.

Club-aanvoerder Vormer blikt vooruit naar de finale:



