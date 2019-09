CROKY CUP. Zulte Waregem, KV Kortrijk, Charleroi, KV Oostende en Union laten zich niet verrassen Voetbalredactie

25 september 2019

22u25 0 Croky Cup Zestiende finales in de Croky Cup vanavond. Hieronder vindt u een verslag van de verschillende matchen:

Moeskroen wint nipt op bezoek bij Dessel

Moeskroen nam de match onmiddellijk in handen in Dessel. Die felle start leverde al snel een doelpunt op toen Olinga te simpel door het centrum van de verdediging glipte en binnenschoof. De thuisploeg kon voor rust voor geen dreiging zorgen. Een snedigere start van de thuisploeg na rust kon even voor opwinding zorgen. Jutten, alleen voor doel, miste de gelijkmaker. De laatste twintig minuten nam Moeskroen de match terug onder controle en trof Mohamed nog de doelpaal. De laatste tien minuten werd het dan toch nog even een cupmatch omdat de thuisploeg alles op alles zette en nog voor wat dreiging kon zorgen, met enkele hete standjes voor het bezoekende doel.

Horby gidst KV Kortrijk voorbij

Met een goal en een assist bezorgde Fraser Hornby de kwalificatie aan zijn team, dat gaandeweg het niveau van RFC Seraing kopieerde. Hijzelf liet zien dat hij voortaan de onbetwiste spits is van KV Kortrijk. De Brit opende met klasse toen hij beheerst een hoge voorzet van De Sart binnenkant voet in de hoek trapte. Later legde hij de bal panklaar voor Kage die kundig devieerde. Meer had KVK niet in de koffer.

De amateurclub stond even op 1-1 toen doelman Jakubech de bal zowaar in de voeten van Sanogo trapte. Die reageerde alert met een puntertje tussen de benen van de Rijselse huurling. Na de pauze was Gueye zowaar de enige die voor enig gevaar zorgde met een kopbal net over de doellat. De 1-3 van De Sart in de toegevoegde tijd kwam er immers alleen nog toen de elf thuisspelers aan de overkant kampeerden. Inpakken en wegwezen dus en hopen dat de gele kaarten later niet zuur opbreken. (ESK)

Charleroi niet zonder moeite voorbij Rupel Boom

Rupel Boom strandde op en zucht van een stunt tegen Charleroi. Het werd 2-3. In een evenwichtige matchbegin was de eerste kans voor Charleroi. Figys duwde een kopbal van Nicholson tegen de paal. De Paepe zorgde voor de eerste lokale dreiging door na hoekschop over te koppen. Laureys zat even later tussen een te korte terugspeelbal van Nurio. Penneteau ontzette tegen de Bomenaar en zag de bal in het zijnet belanden. Rezaei bracht Charleroi op het halfuur op voorsprong met een knappe kopbal maar Rupel Boom sloeg nog voor rust terug. De snelle Laureys kwam mooi naar binnen en trapte hard in de verste hoek voorbij Penneteau. Meteen na de pauze krulde Gholizadeh de bal van aan de rand van de zestien onhoudbaar in de kruising. In de slotfase maakte Rezaei er op de counter 1-3 van en zorgde Laureys met zijn tweede van de avond nog even voor spanning. (PN)

KV Oostende ontsnapt aan verlengingen

Een zucht van opluchting gisteravond bij KV Oostende. De kustploeg kwam nochtans zoals gepland vroeg op voorsprong via een strafschop van Rajsel. Streekgenoot Mandel United voetbalde evenwel goed mee en kwam voor de rust twee keer dicht bij de gelijkmaker. Na de pauze kreeg een veredeld B-elftal van KVO het zwaar te verduren. Mandel had de gelijkmaker meermaals aan de voet, maar slaagde er niet in verdiende verlengingen af te dwingen. In de slotfase nam Sakala alle twijfels weg. (TTV)

Zulte Waregem komt op achterstand tegen Duffel, maar stoot toch door

Even was het schrikken aan de Gaverbeek, maar uiteindelijk trok Zulte Waregem toch aan de langste eind. In een moeilijke wedstrijd werd KFC Duffel verslagen met 4-2.

De club uit tweede Amateur kwam na 9 minuten voetballen al op voorsprong tegen Essevee. Duffel speelde een degelijke wedstrijd tegen een - vooral tijdens de eerste helft - erg mak Zulte Waregem. In die eerste speelhelft voetbalde Essevee slechts één uitgespeelde kans bij elkaar, en dat was bij de gelijkmaker van Govea. Na de rust greep Francky Dury in door sterkhouders Seck en Berahino te laten invallen en dat loonde. Bruno tikte de 2-1 binnen en uitblinker Larin zorgde voor de verlossende 3-1. Diezelfde Bruno maakte nog zijn tweede van de avond na een knappe actie. Cobos Copado scoorde voor Duffel aan het eind van de match nog een penalty. 4-2 winst dus en missie volbracht voor Essevee. (OPl)

Union op eigen veld voorbij Verlaine

Union-trainer Thomas Christiansen koos ervoor om met een B-ploeg aan de aftrap te verschijnen. Zo zaten onder meer uitblinkers Nielsen en Teuma op de bank en kregen enkele nieuwkomers hun kans. De Amerikaanse aanvaller Young greep die kans met beide handen en bracht de thuisploeg tien minuten voor de rust op voorsprong. Ook na de rust stapelden de kansen voor Union zich op. Het was echter wachten tot de slotfase voor de verlossing. Invaller Fixelles en Bouekou legde de verdiende 3-0-eindstand vast. (DC)

