Competitiestart zonder publiek dreigt, ook bekerfinale achter gesloten deuren? “Voorstel ligt op de tafel” TTV/SK/ODBS

15 april 2020

18u52 24 Voetbal Nu de Nationale Veiligheidsraad besloten heeft massa-events te verbieden tot 31 augustus, dreigt een start van het nieuwe voetbalseizoen zonder publiek. Ook de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, net als de return in de 1B-titelmatch tussen OH Leuven en Beerschot, moeten achter gesloten deuren. Al s die twee wedstrijden al zouden plaatsvinden. In de wandelgangen wordt die kans als klein geacht. Volgende week moet duidelijkheid volgen, zegt binnenlandminister De Crem.

Dan bespreekt de Nationale Veiligheidsraad alvast of er voetbalwedstrijden achter gesloten deuren mogen plaatsvinden. Dat vertelde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan de RTBF. “Er is een voorstel gedaan opdat voetbalwedstrijden achter gesloten deuren kunnen doorgaan”, stelde De Crem. “Het ligt op de tafel en zal worden besproken tijdens de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad die volgende week is voorzien.”

Op de Algemene Vergadering van de Pro League van 24 april wordt zo goed als zeker een definitief doek gelegd over het einde van onze competitie. Zo wil de Pro League al volop kijken naar de start van het seizoen 2020-2021 in de zomer. Dat zullen dus -als het kan- al minstens een viertal speeldagen achter gesloten deuren worden. Dat moet dan maar, zo redeneert de Pro League. Het is niet dat ze door de beslissing van de Veiligheidsraad nu plots denken aan een competitiestart ná 31 augustus.

Competitie met 18 ploegen?

“We gaan het zo snel mogelijk bekijken, in functie van de gezondheid”, zegt Stijn Van Bever als woordvoerder van de Pro League daarover. “Het is een punt dat ongetwijfeld aan bod komt op onze Algemene Vergadering die volgende week plaatsvindt. Ook of de bekerfinale en de titelmatch in 1B al dan niet gespeeld worden. Ik ga daar nu dus geen bijkomende uitspraken over doen. Maar uiteraard zullen we de ons door de regering opgedragen voorschriften respecteren, dat spreekt voor zich.”

De beslissing van de Veiligheidsraad zorgt er ook voor dat een correcte afloop van 1B nog wat meer bemoeilijkt wordt. In de heenmatch tussen Beerschot en OH Leuven, op het Kiel, konden de Antwerpenaren immers wel spelen voor de thuisfans. Een voordeel waarop OHL nu niet meer kan rekenen. Een match op neutraal terrein is nog wel een optie. Maar toch alweer wat meer munitie voor een competitie met 18 ploegen straks.