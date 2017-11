Comeback-kid Laurens Paulussen weer in de basis tegen ‘favoriete’ tegenstander Genk Dieter Peeters

07u00 0 Photo News Paulussen hield vorig jaar Genk-maestro Alejandro Pozuelo uit de match. Beker van België Laurens Paulussen is misschien wel hét symbool van hoe snel het in het voetbal kan gaan. Van basisspeler tot uitgerangeerd bij de B-kern en terug. In de zomer moest de rechtsachter vertrekken, nu moet hij koste wat het kost blijven. Vanavond staat hij opnieuw in de basis voor de bekerconfrontatie met Racing Genk, waartegen Paulussen vorig seizoen twee memorabele wedstrijden speelde.

Na bijna 80 wedstrijden voor KV Mechelen, mocht Laurens Paulussen afgelopen zomer vertrekken. Nochtans we de rechtsachter onder coach Yannick Ferrera een basisspeler. Omdat Paulussen, ondanks aanbiedingen van OHL en Roda JC, in de zomer geen nieuwe club vond, moest hij daarna met de B-kern trainen. Tot hij in september werd opgevist door Yannick Ferrera. De reden? Nieuwkomer Faycal Rherras viel de eerste matchen compleet door de mand als rechtsachter. Bij zijn eerste selectie mocht Paulussen meteen invallen in de 2-0 zege tegen STVV. Onder nieuwe coach Jankovic startte hij tegen Kortrijk meteen in de basis, door de vele afwezigen, met opnieuw een 2-0 zege tot gevolg. Op Antwerp moest hij weer depanneren toen Ivan Tomecak geblesseerd uitviel en ook toen hield Malinwa de nul. Nu die laatste tot de winterstop out is met een scheurtje in de hamstring, moet 'talisman' Paulussen zeker blijven.

Photonews Paulussen viel sterk in tegen Antwerp.

“Toen hij in september terug bij de kern kwam, hebben we afgesproken dat hij in de winterstop weg mocht”, vertelt sportief directeur Rik Vande Velde. “Maar de situatie is nu veranderd. Laurens mag absoluut niet vertrekken”. Dat Paulussen meteen inzetbaar was, heeft hij te danken aan zijn harde labeur tijdens de uitzichtloze periode bij de B-kern. “Laurens heeft een enorme mentaliteit. Conditioneel heeft hij altijd op punt gestaan. Uiteraard mist hij matchritme, maar dat komt snel terug”. Met de bekerwedstrijd erbij krijgt Paulussen al meteen twee wedstrijden in één week voor de kiezen. Twee keer tegen Racing Genk ook, uitgerekend Racing Genk.

De twee confrontaties met Genk van afgelopen seizoen liggen voor Paulussen immers nog vers in het geheugen. Op 2 oktober 2016 toonde scheidsrechter Wouters de rechtsachter de rode kaart na handspel op de lijn. Niets bijzonder, ware het niet dat Mats Rits en niet Laurens Paulussen de boosdoener was. KV Mechelen diende klacht in en wou de wedstrijd laten overspelen, maar daar had de voetbalbond geen oren naar.

In de terugwedstrijd eiste Paulussen een meer positieve rol op. Yannick Ferrera posteerde de rechtsachter op het middenveld om de Genkse maestro Alejandro Pozuelo uit de match te houden. Dat plannetje lukte wonderwel en met een doelpunt in de laatste minuut won KV Mechelen met 1-0, waardoor het de Genkse hoop op Play-Off I in rook deed opgaan. Uitgerekend dat Racing Genk treffen Laurens Paulussen en KV Mechelen deze week twee keer. Te beginnen vanavond in de beker.

BELGA Wouters trekt rood voor Paulussen, na handspel van ploegmaat Rits.