Club heeft de griep. Hallo, Leko?

31 januari 2018

23u10 7 Beker van België Club Brugge heeft een probleem. In de beker, na de zware nederlaag van gisteravond op Sclessin, maar in een breder verhaal is het aantal goals dat zij slikken alarmerend. Twee op Antwerp, twee tegen Oostende, twee op Gent, viér in Luik. Hallo, Leko?

Dat heb je met ‘het bekertje’ van België – coaches gaan er ineens in trainingspak bij lopen. Ivan Leko, doorgaans in de competitie in modieus dasje, straalde dit keer uit dat hiér op Sclessin niet de prioriteit van het seizoen lag.

Voor de gelegenheid had hij ook zijn veldbezetting aangepast – één spits (niet de meest balvaste, Diaby) en een middenveld met én Nakamba én Clasie.

De keuzes van Leko zouden – om te beginnen – voor vijfenveertig dramatische minuten zorgen, maar vóóraf kon je hem wel begrijpen. In een heenwedstrijd, óp Standard au grand complet, in wat lijkt een mindere periode voor Club – een béétje meer controle is dan des mensen.

