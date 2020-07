Club Brugge op volle sterkte voor bekerfinale: Deli, Mata en Diatta zijn fit NP

31 juli 2020

05u00 2

Just in time. De generale repetitie tegen Lille lieten ze nog aan zich voorbijgaan, maar niet de bekerfinale. Simon Deli, Clinton Mata en Krépin Diatta zijn klaar voor de clash met Antwerp FC. Het drietal traint opnieuw voluit, waardoor Clement morgenavond op zijn sterkste elf kan rekenen. Mét Deli en Mata krijgt de defensie van Club een ferme kwaliteitsinjectie. Om nog te zwijgen van de dribbels en flitsen waarmee Diatta voorin het verschil kan maken – hij loodste Club mee naar de finale. Het enige voorbehoud dat er is: Mata deed in de aanloop naar de bekerfinale amper wedstrijdritme op. Maar dan nog. Puur op talent en ervaring is de publiekslieveling van blauw-zwart twee klassen beter dan zijn concurrent Kossounou. Club trekt vanaf vanmiddag op afzondering in het Brusselse, en traint vanavond een laatste keer in het Koning Boudewijnstadion. Niemand bij de landskam­pioen testte woensdag positief op Covid-19.