Club Brugge ontvangt Olsa Brakel in zestiende finales Croky Cup, bekerhouder Antwerp versus La Louvière en Anderlecht naar FC Luik Redactie

12 oktober 2020

18u22 34 Croky Cup Landskampioen Club Brugge neemt het in de zestiende finales van de Beker van België op tegen Olsa Brakel, een club uit tweede nationale, zo wees de loting van maandag uit. De wedstrijden worden afgewerkt op 15, 16 en 17 december.

Bekerhouder Antwerp staat tegenover voormalig eersteklasser La Louvière, dat tegenwoordig in eerste nationale vertoeft. The Great Old is na een matige competitiestart stilaan op toerental aan het komen, maar heeft nu wel af te rekenen met een reeks coronabesmettingen. Aanwinst Jordan Lukaku, Alexis De Sart, Sander Coopman en Abdoulaye Seck hebben positief getest.

In Luik is er een streekderby tussen Seraing, in de jaren negentig nog eersteklasser, en Standard. Anderlecht gaat dan weer op bezoek bij FC Luik.

In Limburg staat Racing Genk voor de verplaatsing naar Tessenderlo, waar het Thes Sport in de ogen kijkt. AA Gent ontvangt Heur-Tongeren, uit tweede nationale. Competitieleider Sporting Charleroi speelt gastheer voor Westerlo.

Met OHL tegen Cercle en Waasland-Beveren - KV Oostende staan er ook twee duels tussen eersteklassers op de agenda.

Alle affiches:

Antwerp - La Louvière (1e nationale)

Union (1B) - Moeskroen

Dessel Sport (1e nationale) - Beerschot

Charleroi - Westerlo (1B)

AA Gent - Heur-Tongeren (2e nationale)

Rupel Boom (1e nationale) - Eupen

Sporting Lokeren-Temse (2e nationale) - STVV

KV Mechelen - RWDM (1B)

Club Brugge - Olsa Brakel (2e nationale)

Thes Sport (1e nationale - Racing Genk

OH Leuven - Cercle Brugge

Lommel - KV Kortrijk

Waasland-Beveren - KV Oostende

Olympique Charleroi (1e nationale) - Zulte Waregem

FC Luik (1e nationale) - Anderlecht

Seraing (1B) - Standard

VIDEO: eregast Ivan Leko over de coronagevallen bij zijn ploeg Antwerp:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)