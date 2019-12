Clement: “Was tijdens rust heel kwaad”, penaltyheld Mignolet: “We willen de Croky Cup absoluut winnen” XC/JBE

04 december 2019

23u53 0 Croky Cup Club Brugge plaatste zich met veel moeite voor de kwartfinales in de Croky Cup. Blauw-zwart won na een strafschoppenreeks in Oostende, Simon Mignolet stopte twee penalty’s. “Het was een speciale match”, klonk het bij de doelman.

“De andere keeper (Ondoa, red.) speelde een geweldige wedstrijd”, vertelde Mignolet. “Gelukkig stop ik twee strafschoppen en trappen wij onze penalty’s binnen. We zitten er nog in, en dat is het belangrijkste. We willen deze trofee absoluut winnen. Of dit een van onze mindere matchen van het seizoen was? Absoluut. We kwamen op achterstand en dan was het moeilijk. Uiteindelijk winnen we wel. En nu: stap voor stap richting de finale.”

Clement: “Heb me tijdens de rust heel kwaad gemaakt”

“Of dit een frustrerende wedstrijd was? Ja, omwille van de eerste helft. Ik was teleurgesteld in mijn groep”, aldus Philippe Clement. “Ze stonden niet met de juiste mentaliteit op het veld. Ze hadden te veel zelfvertrouwen. Ik heb me tijdens de rust heel kwaad gemaakt. In de tweede helft kreeg ik een goede reactie te zien. Oostende tankte ook energie na dat openingsdoelpunt, en dan was het aan ons om de muur open te breken. Da’s niet evident. De ploeg is blijven strijden en dan heb je een tikkeltje geluk nodig. Ik ben blij dat mijn ploeg cool is gebleven tijdens de penalty’s. Uiteindelijk is deze bekerzege verdiend.”