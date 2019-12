Clement: “Voor Anderlecht is het meer een match van alles of niks dan voor ons” LPB

18 december 2019

14u15 6 Croky Cup Club Brugge trekt morgenavond naar Anderlecht voor zijn kwartfinale in de Croky Cup. Op papier is blauw-zwart torenhoog favoriet, maar hoe kijken ze op Jan Breydel daar zelf tegenaan? “Voor Anderlecht is het in elk geval meer een match van alles of niks dan voor ons”, zegt coach Philippe Clement.

Voor Clement maakt de tegenstander in de Croky Cup niet meteen een verschil uit. “Of het nu Anderlecht, Standard of een andere club is, daar ben ik niet echt mee bezig”, aldus Clement. “Voor mij is dit een verplaatsing zoals een andere. Natuurlijk leeft deze match heel erg bij onze fans. En er komt natuurlijk bij dat een bekerduel een wedstrijd is van alles of niks. Al vind ik wel dat dat meer geldt voor Anderlecht dan voor ons.”

Van 1996 is het geleden dat Club de dubbel realiseerde. Clement kan in de lente van 2020 geschiedenis schrijven als blauw-zwart titel en Beker verovert. “De dubbel pakken is een grote uitdaging”, beseft Clement. “Het is in de geschiedenis van Club nog maar twee keer gebeurd. Maar de weg daarnaartoe is lang, erg lang. Ik zeg altijd tegen mijn groep: kijk niet naar het einddoel, want als je onderweg van de baan geraakt, ga je het einddoel niet bereiken. Ik ga dan ook niet mee in het verhaal dat als we Anderlecht uitschakelen, we met één been in de finale staan. Favoriet om die finale te halen zijn we dan zeker. Maar we gaan ons zeker niet laten gek maken door mensen die zeggen dat het al gebeurd is.”

Of Club in zijn rush naar een eventuele dubbel tijdens de wintermercato nog (veel) spelers gaat bijhalen? Clement: “We zijn op zoek naar kwaliteit die deze groep nog kan versterken. Maar we weten allemaal dat het een moeilijke mercato wordt. Prijs en kwaliteit van een speler moeten in verhouding zijn, het moet betaalbaar blijven. Vergeet ook niet dat op deze spelersgroep nog progressiemarge zit, zeker in het offensieve gedeelte. We hebben genoeg jongens die nog moeten openbloeien.”