Clement: “Union wordt moeilijker dan Oostende”



KDZ

19 december 2018

07u16 0 Beker van België Falen is geen optie voor Genk. Hun naam staat nu al in drukletters bij de laatste vier van de Beker van België. En toch. En toch, zijn ze in de Luminus Arena op hun hoede voor de trip naar het Dudenpark.

Union, de Anderlechtkiller, boezemt (een beetje) angst in. “Het is altijd gevaarlijk om vergelijkingen te maken, maar ik verwacht tegen Union een moeilijkere wedstrijd dan afgelopen zondag hier tegen Oostende”, zei Philippe Clement. “Union is sterker in de omschakeling, ze hebben meer kracht en snelheid om een tegenstander pijn te doen op de counter.” Vraag dat maar eens na in het Astridpark. “De match op Anderlecht was een schoolvoorbeeld van hoe gevaarlijk Union kan zijn. Ze slagen erin om een stevig blok neer te zetten om van daaruit om te schakelen met vier aanvallende jongens die grote afstanden kunnen overbruggen op korte tijd. Van die vier is Niakaté natuurlijk de gevaarlijkste.”

Voor Clement wordt het de eerste trip naar Union. “Vrij uniek toch aangezien ik al 26 jaar meeloop in België, maar ik verwacht er wel iets van. Dit zijn wedstrijden waarin Union alleen maar kan winnen. Elke normale pas wordt plots een fantastische pas in de ogen van de fans en elk gewonnen duel zal door de mensen in de tribunes gevierd worden als een wereldgoal. Ik reken op een super gemotiveerde tegenstander, net zoals ik mijn jongens gemotiveerd aan de aftrap verwacht. Dit is al de kwartfinale, we staan opnieuw heel dicht bij een mooi bekerparcours. De honger om een ronde verder te gaan is heel erg groot.”

