Clement neemt het op voor Mignolet: “Er is niemand die nooit een fout maakt”

23 januari 2020

Competitieleider Club Brugge raakte in haar heenduel van de halve finales van de Croky Cup niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart had het niet makkelijk tegen een stug Essevee en zag daarbovenop doelman Simon Mignolet verrassend blunderen. De terugwedstrijd in het Regenboogstadion in Waregem is voor woensdag 5 februari.

“Als je als doelman een fout maakt, dan ligt de bal meestal in doel. Dat was spijtig genoeg het geval”, vertelde Mignolet na zijn blunder. “Dat ik zoiets met mijn status kan permitteren? Dat is niet van tel. We wilden een goede uitgangspositie en dat is niet het geval. Nu moeten we de job klaren op het veld van Zulte Waregem. We willen de beker winnen”, vervolgde de Club-doelman. “Het is nu aan mij om opnieuw klaar te staan in het weekend, daar twijfel ik niet aan. Dit is altijd zuur, maar als doelman weet je dat het ‘part of the job’ is. Ik weet intussen hoe ik daarmee moet omgaan.” Philippe Clement nam het op voor zijn goalie: “Er is niemand die nooit een fout maakt. Alleen als je als keeper een foutje maakt, is het risico groot dat het meteen wordt afgestraft.” En Francky Dury was logischerwijs tevreden met het resultaat. “Het geeft ons een goed gevoel, het geeft ons vertrouwen.” Bekijk hierboven de reacties.