Clement na “echte cupmatch”: “Ben erg blij voor de fans, ik weet hoe mooi zo’n finale kan zijn” Redactie

05 februari 2020

23u10

Bron: VTM NIEUWS 4 Beker van België Club-coach Philippe Clement was opgelucht na de late kwalificatie voor de finale. Hij had lof voor matchwinnaar Charles De Ketelaere, maar stak ook een pluim op de hoed van Zulte Waregem. Dat dreef zijn team vanavond tot het uiterste.

“Ik ben vooral blij. Je weet dat Zulte Waregem een goeie ploeg is, je weet dat je op verplaatsing speelt, dat de voorbije dagen heel Waregem is gemobiliseerd. Je weet hoe enthousiast de mensen hier kunnen zijn en dus ook dat het moeilijk wordt. Het was een echte cupmatch, iedereen heeft genoten van twee ploegen die er vol voor zijn gegaan. Een gelijkspel was terecht geweest, maar uiteindelijk trekken wij aan het langste eind.”

Invallers doen het

Uiteindelijk was het Charles De Ketelaere die blauw-zwart over de streep trok. “Charles maakt zijn eigen verhaal. Mijn taak is hem zo goed mogelijk te begeleiden en hem kansen te geven als hij ze verdient. Zeker in deze kern, met zoveel kwaliteiten is dat niet evident. Iedereen heeft de mentaliteit om te vechten. We roteren veel door de opeenvolging van de matchen, maar je ziet dat de invallers dan het verschil kunnen maken. Bij die goal zijn heel veel emoties losgekomen bij hem. Hij is al heel zijn leven fan en speelt al heel lang voor Club, heel de academie is blij voor hem. Het is een mooie ervaring, maar hij kreeg ervoor ook al een goede kans. We gaan eraan werken dat hij die in het vervolg ook binnenschiet.”

Tot slot gaf Clement ook nog een pluim aan de mannen van Francky Dury. “Alle verdienste voor Zulte Waregem. Ik zei maanden geleden al dat ze play-off 1 zouden halen. Als ze gaan spelen zoals vanavond, gaan de tegenstanders héél goed moeten zijn om mijn ongelijk te bewijzen. Wie onze tegenstander wordt in de finale? We zien wel morgen. Het zijn twee ploegen met specifieke kwaliteiten. Ik heb wel al wat finales meegemaakt als speler en als coach. Zo’n finale is één match en da’s altijd iets speciaal. Ik ben wel heel blij voor de fans, ik weet hoe mooi zulke dagen kunnen zijn.”