Clement: “Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor mijn groep” YP

01 augustus 2020

22u49

Bron: Sporza 0

Philippe Clement was na afloop streng voor zijn manschappen. “De eerste helft waren we onbestaande. Daar wint Antwerp de beker, en dat was verdiend. Ik heb niet gezien wat ik wilde zien van mijn ploeg, dat heb ik duidelijk gemaakt tijdens de rust ook. Waaraan het lag? Achteraf gezien is dat makkelijk spreken. Het is altijd gevaarlijk in het jaar nadat je kampioen bent geworden. Er zijn weinig ploegen die dat twee keer na elkaar kunnen. Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor mijn groep. Het is een heel mooi seizoen geweest, het had nog mooier kunnen zijn met de dubbel. Dat komt weinig voor. We waren in de eerste helft niet goed genoeg om recht te hebben op de beker. In de tweede helft waren we beter, maar we hadden maar moeten scoren. Ivan Leko? Die heb ik gefeliciteerd na afloop, dat is niet meer dan normaal als goede vriend.”

