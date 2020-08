Clement: “Ik hoop dat dit een wake-upcall is voor mijn groep” YP

01 augustus 2020

22u49

Bron: Sporza, Belga 5 Beker van België Philippe Clement toonde zich na de verloren bekerfinale van zijn Club Brugge tegen Antwerp, zaterdagavond in het Koning Boudewijnstadion, erg teleurgesteld. De T1 van blauw-zwart zei voor rust zijn spelers niet te herkennen. “En door die slechte eerste helft verliezen we deze finale”, liet hij optekenen.

“Ik heb geen verklaring voor die slechte eerste helft”, begon Clement. “Dit verwacht je niet vandaag. We hebben maanden over die dubbel gepraat. We hebben maanden naar deze wedstrijd toegeleefd. We moesten beginnen aan tweehonderd procent. Maar dat was vandaag niet het geval. We misten agressiviteit. Spelers maakten verkeerde keuzes. Ik heb me bij de rust heel kwaad gemaakt. Het is een heel dure les voor de spelers. Want door die slechte eerste helft verliezen we de finale. Hopelijk is dit een wake-upcall voor mijn spelers.”

Clement liet enigszins verrassend Youssouf Badji, de revelatie van de voorbereiding, bij de aftrap op de bank. De achttienjarige Senegalees viel vroeg in de tweede helft in voor David Okereke en Club slaagde er plots wel in kansen te creëren. “Badji viel goed in”, beaamde Clement. “Hij heeft meer laten zien dan Okereke. Het klopte ook wel dat de hele ploeg beter speelde op dat moment. Dat was het Brugge dat ik kende. Zo had het ook voor de pauze gemoeten. Dat maakte het iets makkelijker. Maar hij kan ons dit seizoen nog diensten bewijzen. Ik reken ook nog op Dennis. Hij is ziek geweest en zit niet in zijn beste vorm, maar hij hoort nog steeds bij onze groep.”

Clement beëindigde de persconferentie door Antwerp uitdrukkelijk proficiat te wensen met haar derde bekerwinst.

