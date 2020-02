Clash op de middag: bekerfinale tussen Club en Antwerp wellicht zondag 22 maart om 12u TTV

11 februari 2020

De bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp in het Koning Boudewijnstadion zal wellicht op zondag 22 maart om 12u plaatsvinden. De reden van dat vroege aanvangsuur is omdat het om een risicowedstrijd gaat en op dat moment zou de politie de veiligheid het best kunnen garanderen. Vanavond is er nog een vergadering tussen de stad Brussel en de Koninklijke Belgische Voetbalbond, waarin het akkoord normaliter bekrachtigd wordt. De finale wordt op zondag en niet zaterdag gespeeld, omdat als Club in de Europa League doorstoot ten koste van Man United - op donderdag nog in actie komt. De ticketverkoop kan nu ook eindelijk snel van start gaan. Een week na de bekerfinale, zullen de play-offs van start gaan.