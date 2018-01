Chevalier: "Hoe ouder ik word, hoe beter ik me voel" Eddy Soetaert

29 januari 2018

21u27 2 Beker van België Hij scoorde nog nooit voor KV Kortrijk in de beker, maar net voor kerst was hij met twee heerlijke goals wel de killer van Racing Genk in de competitie. Teddy Chevalier lonkt dan ook naar de Heizel: "We zijn er klaar voor."

Teddy is een knaap met een gebruiksaanwijzing. Je moet hem vaak over de bol aaien, zoals de supporters dat na elke wedstrijd doen wanneer hij tot bij hen klautert en de toon zet: "Woar is da feestjen?"

"Je moet me nemen zoals ik ben", zegt de Noord-Fransman. "Met het hart op de tong. Daarom klikte het zo goed met Vanderhaeghe en nu ook met De Boeck. De coach weet dat hij niet elke dag de oren van mijn kop moet zagen. Maar als hij me nodig heeft, ben ik er."

Met andere trainers liep het vaak minder goed. Met Dury? "Bah, ik was nog jong en stak vaak onnozelheden uit. Eén keer vierden we in een zaaltje naast de kleedkamer met bier en pizza de verjaardag van Maréval. Dury was niet uitgenodigd, maar hij hoorde ervan en zette ons meteen in de B-kern. Het ergste was dat de groep daarop niet reageerde. Mocht zich dat in Kortrijk met anderen voordoen, dan zou ik als ancien meteen tussenkomen."

Met Koeman bij RKC, waar hij na een uitsluiting een deur stuk trapte? "Nederland was niet mijn ding. Niemand sprak er Frans, ik was eenzaam." Met Vanhaezebrouck? "Ik ga niet negatief zijn omdat hij me weinig liet spelen. Hij heeft me uiteindelijk gelanceerd in play-off 2 en dat heeft mijn carrière gered net toen ik ermee wou kappen."

Vrouw en dochter

"Hoe ouder ik word, hoe beter ik me voel", zo sluit Chevalier af. "Mijn plaatsing is beter, mijn techniek ook en ik let meer op mijn levenswijze en mijn voeding. Met dank aan mijn vrouw en mijn dochtertje. Als ik de Heizel haal, dan moeten ze zeker mee."