Chevalier doet ‘PERBUT’ weer scoren

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Beker van België Jérémy Perbet is helemaal terug. Een heerlijke assist van werkmier Chevalier en een goal vanop de stip zetten de Fransman weer op het goede pad. Meteen kan KV Kortrijk ook weer winnen, nu zelfs uitlopend tot 4-0, zij het tegen een mak Antwerp dat Bölöni prompt omschreef als "kinderlijk".

Het draaide allemaal rond Teddy Chevalier. De Fransman bezorgde om beurten doelrijpe ballen aan Stojanovic, Kovacevic en Van Der Bruggen, maar geen van de drie benutte de mogelijkheid. Zijn vierde waardevolle voorzet bleek de goede. Batubinsika weerde de bal af, Stojanovic recupereerde die en vond nog net de diepe lage hoek om Bolat te verslaan.

Bölöni deed het zonder Hairemans, Ardaiz, Van Damme en Haroun (zelfs niet in de selectie). "De Beker was niet onze doelstelling, maar toch ben ik ontgoocheld, vooral om de slappe prestatie", zei hij. Pas net voor de rust, meteen na de openingsgoal, kwam Dequevy toch plots op de Kortrijkse goalie af, ging ­tegen de grond na contact met Kumordzi, claimde een strafschop maar kreeg niets van Jan Boterberg.

Man van de match

En dan, nog voor de klok 65 minuten ver was, stond het ineens 4-0. Met dank aan Jérémy Perbet. Na een handsbal van Yatabaré scoorde hij vanop de stip, meteen daarop liep ­Chevalier zich over rechts vrij en verstuurde de bal panklaar tot bij ‘Perbut’, die maar voor het intikken had. Nog eentje? Ouali dan maar, na weer een assist van Chevalier die zich op het loodzware veld tot ‘man van de match’ kroonde.

De Antwerp-fans die met een briefje van de pastoor toch in de hoofdtribune waren ­beland, bleken al aan hun tiende biertje toe toen Ghandri een vrijschop van Randriam­bololona binnenkopte, aan hun twaalfde toen Owusu het even later overdeed. Meer zat er niet meer in het vat, noch op het veld, noch in de tribune.

