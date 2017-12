Charleroi kon al tien jaar niet meer winnen in Brugge: “En ook nu zie ik dat niet gebeuren” Tomas Taecke

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Beker van België Anderlecht én Club Brugge in vier dagen tijd in eigen huis kloppen, dat zou wat zijn. Zeker nu Sporting Charleroi al bijna tien jaar niet meer kon winnen in Jan Breydel. Ervaringsdeskundige Tim Smolders, die er bij de laatste zege in 2008 zelf bij was, geeft de Carolo’s maar weinig kans: “Van een zwart beest is er al lang geen sprake meer."

29 februari 2008, van die dag is het al geleden dat Sporting Charleroi nog eens mocht vieren op bezoek bij Club Brugge. Ex-Bruggeling Tim Smolders stond toen in het kamp van de Henegouwers, die een tot op vandaag een historische zege boekten in het Jan Breydelstadion. En als het van Smolders afhangt, wordt het ook vandaag aartsmoeilijk voor Charleroi om die stunt te herhalen.

“Ik herinner me die wedstrijd nog goed”, aldus de ex-speler van beide clubs. “Mijn vrouw was in verwachting van een tweede dochter, die in Brugge zou worden geboren. Ik ging in die periode niet elke dag trainen in Charleroi omdat het moment van de geboorte in de lucht hing. Uiteindelijk heb ik de match wel gespeeld én gescoord. Théréau bracht de bal voor doel, Mujangi Bia nam de bal niet goed mee, maar ik was er snel genoeg bij om de bal binnen te duwen onder Verbauwhede door. Toen had Charleroi net als nu een goeie ploeg. De zege van destijds mag best historisch genoemd worden als je ziet dat het tot op vandaag de laatste overwinning ooit was in Brugge. Na al die tijd kan er van een zwart beest al lang geen sprake meer zijn."

BELGA Tim Smolders met Club Brugge in actie tegen Charleroi.

“Charleroi won dan wel in Anderlecht, winnen in Brugge is nog andere koek. Beide teams zijn in bloedvorm, maar de kern van Club is veel gestoffeerder om drie wedstrijden in één week op te vangen. Bovendien spelen ze thuis en dat is voor hen een gigantisch voordeel. Voor Charleroi is het ook niet van moeten, want ze zijn al quasi zeker van een plaatsje in play-off I."

Toch ziet Smolders een opening voor Charleroi. “Vorig jaar konden ze in Anderlecht voor het eerst in bijna tien jaar zegevieren. De laatste zege dateerde van september 2007, een match die ik mij nog goed herinner omdat ik er het winnende doelpunt had gescoord. Nu is het ook tien jaar geleden dat Charleroi nog eens won en misschien is dat wel een voorteken."

BELGA