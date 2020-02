CEO Zulte Waregem is duidelijk: Jelle Vossen speelt niet tegen Club Brugge NVK/NP/GVS/OPI/YP

04 februari 2020

17u34 162 Croky Cup Jelle Vossen speelt morgen niet met Zulte Waregem in de halve finales van de Croky Cup tegen Club Brugge. En hij zal dat ook niet doen in play-off I. Volgens Eddy Cordier, de CEO van Zulte Waregem, was er nooit sprake van speelminuten voor zijn nieuwe spits tegen diens ex-ploeg.

“Dat klopt helemaal niet”, aldus Cordier stellig. “Er zijn afspraken gemaakt, zowel met Jelle als met Club Brugge. Het is dankzij Club Brugge dat wij hem konden halen. Afspraken zijn afspraken en die respecteren wij. De rest is allemaal quatsch.” Ook financiële compensaties die Essevee zou moeten betalen om Vossen alsnog te laten spelen, zijn uit de lucht gegrepen volgens Cordier. “Dat is totaal onjuist. Wij zijn Club dankbaar dat we zo snel tot een akkoord konden komen, en aan die deal houden wij ons.”

Vossen maakte vorige week de overstap van Club naar Zulte Waregem. De clubs kwamen overeen dat de spits niet mocht spelen in de onderlinge confrontaties. Behalve dan als Essevee een vergoeding zou betalen - zo werd gezegd. Toen coach Dury deze ochtend de vraag kreeg hoe het met Vossen zat, glimlachte de coach van Zulte Waregem eerst mysterieus. “Of hij in de selectie zit? Dat kan. Het zou toch de bedoeling moeten zijn dat we voor zulke gevallen een spaarpotje hebben.”

Dury had het vanochtend over een mogelijk signaal. Een teken van de subtopper Zulte Waregem naar de zogenaamde topclubs. Wij doen ook mee. “Dat is zo. Je voelt aan alles dat ploegen als Club steeds groter en sterker worden, ook op vlak van financiële middelen. We willen tonen: wij zijn Zulte Waregem, hé. Met ons moet je rekening houden.” Maar uiteindelijk bevestigde zijn CEO dus dat Vossen onder geen beding in de selectie zit.

Uit respect naar Vossen toe, hebben we er alles aan gedaan om mee te werken aan zijn vertrek. Maar voor de andere partij was het in eerste instantie een te duur verhaal Philippe Clement

Clement: “Vossen was eerst te duur”

Ook Club-coach Philippe Clement sprak op zijn persbabbel over het verhaal-Vossen. “Wie wel of niet aan de aftrap staat, daar ben ik niet mee bezig. Ik zat ook niet bij de onderhandelingen. Jelle kwam hier weinig aan spelen toe. Op zijn positie - rond de diepe spits - was er met Schrijvers, Tau en De Ketelaere veel concurrentie. Vanuit Jelle kwam er de vraag om te mogen vertrekken. Uit respect naar hem toe, hebben we er alles aan gedaan om mee te werken aan die overstap. Maar voor de andere partij (Zulte Waregem, red.) was het in eerste instantie een te duur verhaal.”

Dus liet Club bepaalde elementen, zoals het niet aantreden in onderlinge confrontaties, in het contract zetten zodat de prijs voor Essevee gedrukt werd. “Uiteindelijk werd de deal een goedkoper verhaal, onder bepaalde omstandigheden. Club heeft er alvast alles aan gedaan om Jelle op een goede manier speelminuten te kunnen laten maken. Nu is het aan Zulte Waregem.”

Geen Okereke

De Club-trainer kan morgen enkel géén beroep doen op David Okereke. “Er zijn wat jongens met kwaaltjes, maar dat is normaal met zo’n schema. Normaal gezien zal enkel Okereke ontbreken.” En uiteraard is Clement op zijn hoede. “Een terugwedstrijd is altijd opletten. Iedereen weet hoe groot mijn respect voor Zulte Waregem is. Ze hebben ervaring, een goeie coach, zijn een collectief en deden goede transfers. Maar ik voel niet meer druk dan bijvoorbeeld vorige week. Er is altijd druk, wij hebben altijd ambities.” Clement had het tot slot nog over zijn nieuwe spits. “Krmencik heeft pas drie keer met ons mee getraind. Het lijkt me logisch dat hij nog een aanpassingsperiode nodig heeft. Carlos Bacca had ook enkele maanden nodig. Het draait rond looplijnen, tactiek, samenspel met de andere spelers”, besloot hij.

Essevee verdedigt morgen een goede 1-1-uitgangspositie in de halve finale van de beker. De twee goals van Vossen van afgelopen weekend kunt u bekijken in bovenstaande video (vanaf 1'10" en 1'41").

🆕 Met deze 22 trekken we morgen naar Waregem! #ZwaClu pic.twitter.com/FjQUOnvORR Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link