Buffalo’s nooit in de problemen in burenduel

23u03 0 BELGA Beker van België AA Gent had niet bepaald een superavond nodig om zich te verzekeren van een plaats bij de laatste acht in de beker. De Buffalo’s hadden aan een goal in elke helft genoeg om een zwak Lokeren te elimineren.

Bekervoetbal mag dan al de reputatie hebben geen publiekslokker te zijn, voor het burenduel tussen AA Gent en Lokeren liep de Ghelamco Arena aardig vol. Ook de fans van Lokeren zorgden voor een flink gevuld bezoekersvak, ondanks het feit dat hun team in de 23 voorafgaande duels niet één keer kon winnen van AA Gent. De perspectieven van de Waaslanders werden er niet beter op door de blessures van Maric en De Sutter. Bovenop de langdurige afwezigheid van Overmeire betekende dat het gemis van een belangrijke pion in elke linie. Dat is veel voor een team dat al niet overloopt van de kwaliteit.

Het weerhield Peter Maes er niet van om de 21-jarige Ortwin De Wolf een kans te geven in doel. Yves Vanderhaeghe van zijn kant – vastberaden om van het bekerverhaal van Gent iets te maken – wijzigde zijn team nauwelijks. Enkel Kubo kreeg rust, ten voordele van Milicevic. Verder kwam Machado in de ploeg voor de geblesseerde Kalu, waardoor Moses Simon naar de rechterflank verhuisde.

De Nigeriaan maalde niet om die flankwissel en zonderde Yaremchuk, die weer de voorkeur kreeg op Sylla, al vroeg in de match af voor De Wolf. De Oekraïner koos voor een slimme stift, maar de jonge Lokerse doelman bleef goed overeind en weerde het gevaar knap. Filipovic kon dreigen aan de overkant, maar hij mikte de vrije kopkans nipt over het doel van Kalinic. Dejaegere sloot een nog behoorlijk openingskwartier af met een stevig schot, dat door De Wolf in hoekschop werd gebokst. Uit die corner dwarrelde de bal voor de voeten van Mitrovic, die Gent met zijn eerste treffer van het seizoen op voorsprong bracht.

Na die openingsgoal viel de wedstrijd helemaal plat. Gent vond het niet nodig om het gaspedaal in te duwen, Lokeren bleek niet bij machte om dat te doen. Het resultaat was een inspiratieloos halfuur, waarin de fans wat dichter bij mekaar moesten kruipen om de kou te verbijten.

Pas na de rust werd er weer een beetje gevoetbald, al gebeurde dat niet al te fanatiek. Slechte controles en foute passes bleven de boventoon voeren. Eén man sprong er een beetje uit: Roman Yaremchuk werkte zich namelijk te pletter om te tonen dat hij de status van eerste spits bij AA Gent verdient. Kort na de rust snelde hij door het centrum weg van de Lokerse verdedigers, maar weer bleef de jonge doelman De Wolf goed overeind. Even na het uur beging De Wolf evenwel een kleine jeugdzonde, toen hij een voorzet van Yaremchuk pal in de voeten van Milicevic bokste. De Bosnische international laat zulke kansen niet liggen: 2-0 en boeken toe.

Saief valt in

Voor Lokeren was match nummer 24 zonder overwinning tegen AA Gent een feit. Vanuit de tribunes was er nog een warme ovatie voor een invalbeurt van de na een langdurige blessure herstelde Kenny Saief, maar aan het peper- en zoutloze spektakel veranderde dat nauwelijks wat. Scheidsrechter Lardot zag geen graten in een penaltyfout op Machado en in de slotfase kon Robin Söder nog milderen tot 2-1. De eerste goal van Lokeren in 447 minuten. Dat zegt ook wat. Kalinic hield De Ridder in blessuretijd nog van een onverhoopte gelijkmaker.

