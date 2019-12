Bölöni: “Op basis van de tweede helft verdienen we kwalificatie ruimschoots” JBE/TLB

18 december 2019

Antwerp-coach Laszlo Bölöni vindt de kwalificatie van zijn ploeg voor de halve finales van de Croky Cup “verdiend”. Dat zei de Roemeen voor de microfoon van VTM Nieuws. “In de eerste helft hebben we enorm afgezien”, geeft Bölöni wel toe. “We zaten niet in het juiste ritme, niet in de match tout court. Maar op basis van onze tweede helft verdienen we de kwalificatie ruimschoots.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.