Bölöni na bekeruitschakeling: "Wisselen was nodig om onze doelen in de competitie te bereiken" Dieter Peeters

23u09 0 BELGA Bölöni was duidelijk niet tevreden met de prestatie van zijn spelers. Beker van België Laszlo Bölöni wijzigde zijn ploeg voor het bekerduel tegen Kortrijk op zes plaatsen en dat was er duidelijk aan te zien op het veld. Over de 4-2 nederlaag en de prestatie van zijn spelers was de Antwerp-coach duidelijk niet tevreden, maar de competitie primeert.

De omstandigheden speelden vervangers Ghandri, Randriambololona en co ook zeker niet in de kaart. Op een erg zwaar veld was het moeilijk voetballen. "Ze moeten nog wennen aan het niveau, dat begrijp ik. Maar ze hebben mijn ongelijk nog niet kunnen bewijzen." Daarmee suggereert de coach dat hij in de competitie tegen Standard wellicht teruggrijpt naar zijn basisploeg. "Ondanks die omstandigheden leverden we een bleke prestatie af", vertelt Bölöni, "er was te veel kinderachtig balverlies. Dat kostte ons drie doelpunten. Mijn beeld van deze wedstrijd: kinderachtig."

Na de wedstrijd had Antwerp-coach een aantal duidelijke redenen voor zijn ingrepen. "Ik moet eerlijk zijn, de beker was geen echte doelstelling. Dat betekent niet dat we geen respect hebben voor de bekercompetitie, maar je moet beseffen vanwaar we komen", aldus Bölöni. De promovendus verbaasde al meermaals in de competitie en staat nog altijd op een vijfde plaats. "Om onze doelen in het kampioenschap te bereiken, moest ik wel wisselen." Daarom hield hij Jelle Van Damme en Geoffry Hairemans op de bank. Kapitein Haroun en Limbombe zaten zelfs niet in de kern.

BELGA Ghandri kreeg zijn kans tegen Kortrijk en zorgde met een knappe assist voor de 4-2.