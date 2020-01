Bölöni: “Boos op Didier, maar anderen moeten ook durven ingrijpen” ABD

23 januari 2020

23u15

Bron: Q2 0

Mbokani wilde na het gelijkspel tegen KV Kortrijk niet reageren, László Bölöni deed dat wel. “Neen, ik ben niet tevreden met het resultaat”, vertelde hij bij Q2. “We hebben onze grote dominantie niet kunnen verzilveren in een zege, al hadden we ook moeilijke momenten.”

De penaltymisser van Lamkel Zé was hét grote gespreksonderwerp. “Ja, er is een nieuw probleem Lamkel Zé”, bevestigde Bölöni “Niet alleen omdat hij de penalty mist. Ik ben boos op hem omdat hij die strafschop opeiste, terwijl we al twee jaar een lijstje hebben. Mbokani en Refaelov zijn onze penaltynemers. Ik ben ook boos op hen. Zij moeten de moed hebben om in te grijpen. Wat we nu gaan doen? Dat zullen we zien."