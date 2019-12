Berahino en Larin schieten Zulte Waregem voorbij Charleroi naar halve finales beker MXG

17 december 2019

21u59 14 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 0 CHA CHA Charleroi Croky Cup Zulte Waregem heeft zich als eerste ploeg geplaatst voor de halve finales van de Beker van België. De West-Vlamingen rekenden aan de Gaverbeek af met Charleroi in een bewogen match. Saido Berahino scoorde vlak na de rust een knappe goal, en Larin zette in de slotseconden nog de 2-0-eindstand op het bord.

Het was nochtans Charleroi dat het best aan de wedstrijd begon. Met de steun van 1.100 fans hadden namen de Carolo’s meteen het initiatief. Mamadou Fall kon na zeven minuten al alleen op Bossut af, hij werkte af, maar werd terecht teruggefloten voor buitenspel. Even later kreeg Fall opnieuw een prima kans, maar vond Bossut op z’n weg. Even later moest Fall het veld verlaten met een blessure en dat vertaalde zich meteen in het spel. Charleroi verloor de grip op de wedstrijd en de thuisploeg herstelde het evenwicht.

Zulte Waregem had dus wat langer nodig om in de match te komen en kon pas op het halfuur voor het eerst echt dreigen. Larin kon alleen richting Penneteau, maar schoof de bal naast. 0-0 aan de rust na een aangename eerste helft.

De tweede helft was nog geen drie minuten aan de gang of Saido Berahino toonde z’n klasse. De spits zette een een-twee op met Govea en kwam zo alleen voor Penneteau. Hij veinsde even en stifte de bal koeltjes over de doelman van Charleroi. De thuisploeg op voorsprong en ze zouden die niet meer afgeven. Bruno en Willems kregen nog kansen op de gelijkmaker, maar die kwam er niet meer. Larin zette in de slotseconden nog de 2-0 op het bord tegen een moegestreden Charleroi. Feest aan de Gaverbeek. Tristesse op de bus van Charleroi.