Bekervoetbal op z’n best: vier goals en drie rode kaarten in Gent, dat in return flink aan de bak moet tegen KV Oostende Rudy Nuyens en Manu Henry

24 januari 2019

22u37 8 KAA Gent GNT GNT 2 einde 2 KVO KVO KV Oostende Beker van België AA Gent en KV Oostende schrijven samen een thriller, die volgende week woensdag zijn ontknoping krijgt aan zee. Met negen tegen tien hielden ze mekaar gisteravond in evenwicht.

‘De evidentie is het grootste gevaar’, waarschuwde Ivan De Witte in de aanloop naar de heenmatch tussen AA Gent en KV Oostende. Wie verwacht had dat de Buffalo’s zomaar over KVO zouden lopen, kwam flink bedrogen uit. Maar spektakel was er te over in de Ghelamco Arena, vooral toen er in het laatste halfuur met negen tegen tien gevoetbald werd in zeeën van ruimte. De ontknoping volgt volgende week aan de kust, waar Oostende met het thuisvoordeel en twee uitgoals een streepje voor heeft.

AA Gent startte met de ploeg die tegen Anderlecht vertrouwen had getankt, op de geschorste Vadis Odjidja na. Zijn plaats werd ingenomen door Brecht Dejaegere. Gert Verheyen wijzigde de ploeg die op Moeskroen verloor op vier plaatsen. De meest opvallende naam daarbij was die van Amin Nouri, die gehuurd wordt van Valerengen en in de Ghelamco Arena zijn eerste minuten voor KVO mocht maken. Een naam die u verderop nog zal tegenkomen.

AA Gent begon fel. KV Oostende werd in een dubbele linie teruggedrongen voor het doel van Dutoit, die al vroeg een kopbal van Bronn onder de deklat weg moest halen. Oostende kwam er nauwelijks uit in die beginfase. En als het dat deed, voetbalde het zo slordig dat het de bal al snel weer kwijt was. De logische 1-0 kwam er halfweg de eerste helft, toen Yaremchuk een perfecte voorzet van Sørloth buiten het bereik van Dutoit binnen kopte. Zondag tegen Anderlecht waren de rollen nog omgekeerd, maar duidelijk is wel dat de Noor en de Oekraïner mekaar makkelijk vinden.

Gezien het spelbeeld tot dan toe, zag het ernaar uit dat het niet bij die ene treffer zou blijven. Tot AA Gent de halve eindstrijd plots zelf weer spannend maakte. Amper twee minuten na de openingsgoal stonden de bordjes weer gelijk. Souquet legde een voorzet van Nouri - die dus - zomaar panklaar voor De Sutter, die maar binnen te leggen had. Een geschenk met een grote G, maar het zou nog erger worden voor de Buffalo’s. Nog voor het halfuur stapte Asare totaal onnodig uit positie om door te dekken, waardoor De Sutter plots vrije baan kreeg. Een lichte tik van Plastun volstond voor de ervaren spits om neer te gaan. Dierick kon niet anders dan de rode kaart trekken voor de laatste man in de Gentse defensie. Het inspireerde Oostende om een stuk beter te gaan voetballen, met een tweede grote kans voor De Sutter, die naast besloot.

Jess Thorup offerde Dompé op voor Rosted, maar ook de Noor zou de wedstrijd niet uitspelen. Even voor het uur haalde Dierick rood boven voor een duel bij de zijlijn, waarbij de Noor Coopman pootje lapte. Rood was misschien net iets te streng, maar de realiteit was dat Gent met negen man verder moest. Een loodzware opdracht, die luttele minuten later verzacht werd door Nkaka, die nodeloos zijn tweede gele kaart pakte. Met 9 tegen 10 kwam er bijzonder veel ruimte, waarbij Gent toch weer de meeste drang naar voor toonde. Het dient gezegd dat de bij de rust ingekomen Birger Verstraete daar met zijn infiltraties een flink aandeel in had. Een kwartier voor tijd leek AA Gent het laken naar zich toe te trekken toen Dylan Bronn een bom in het doel van Dutoit joeg, maar het duurde niet lang voor Laurens De Bock aan de overkant zijn voorbeeld met een streep volgde: 2-2, meteen ook de eindstand. De return belooft spanning.