Bekermatch tussen Club en Charleroi afgelast na hevige regenval Tomas Taecke

Door de hevige regenval van de voorbije uren kan Club Brugge - Charleroi vanavond niet plaatsvinden. Het speelveld staat op veel plaatsen volledig onder water en voetballen is onmogelijk. Afwachten wanneer de wedstrijd zal ingehaald worden, want vooraleer de eerste halve finale op 17 januari moet worden afgewerkt, laat de speelkalender geen ruimte toe om de afgelaste wedstrijd in te plannen.

De scheidsrechter keurde zonet het veld af. De wedstrijd van vanavond zal niet plaatsvinden. #clucha pic.twitter.com/e1qiQwrFTJ Kirsten(@ KirstenWillem) link