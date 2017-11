BEKERLIVE: Welke teams bereiken kwartfinales? - ‘Schrik van het Astridpark’ speelt bij Standard Thomas Lissens

19u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Sterke beer Luyindama houdt Chipciu af. Beker van België Vanavond worden nog vijf achtste finales van de Croky Cup afgewerkt. Om 20u ontvangt KV Mechelen in het AFAS-stadion KRC Genk en treft Antwerp Kortijk. Dertig minuten later begint Lokeren eraan op het veld van AA Gent en probeert Philippe Clement zich met Waasland-Beveren voorbij Eupen te knokken. Maar de affiche om van te likkebaarden is natuurlijk Anderlecht-Standard. De klassieker wordt om 20u45 op gang getrapt.

19u10 - Opvallende gast in het Guldensporenstadion

Fabrice Genchi wordt vanavond een opgemerkte gast tijdens de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp. De doelman ontpopte zich in de vorige ronde tot publiekslieveling van de KV Kortrijk-aanhang. Genchi is doelman bij Durbuy en trof de 'Kerels' in de zestiende finales. De Waal dronk na de partij doodleuk een pintje met de Kortrijkse aanhang en ontpopte zich zo tot publiekslieveling.

In blijde verwachting van ... Fabrice Genchi! 🔴⚪ #hero #KVKant #CrokyCup pic.twitter.com/JWXAYL1IUd KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

⚠️ En daar is onze supporter nummer 1 van vanavond: @fabrice_genchi! 🔴⚪ #tousensemble #geefhemeenwarmwelkom pic.twitter.com/M2mXV7CVc6 KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

1 9u - Stuivenberg heeft vragen bij vele knieblessures

"Wij stellen ons vragen bij alle knieblessures in ons team", aldus Genk-trainer Albert Stuivenberg. "Aan de ondergrond kan het in elk geval niet liggen. Het is niet zo dat iedereen de blessure opliep op hetzelfde veld." De manier van trainen dan? "Ook daar heb ik mijn twijfels bij, want Karelis blesseerde zich net vóór mijn komst. Maar we gaan geval per geval goed bestuderen en kijken of we tot een gemeenschappelijke factor kunnen komen. Want het feit is dat wij op anderhalf jaar tijd vijf spelers voor een hele lange periode kwijt zijn en daar zit geen enkele club op te wachten.

Photo News Bryan Heynen was de laatste in het rijtje die een zware knieblessure opliep.

18u30 - Vloek op Kortrijkse rechtsachters

Er hangt een vloek boven de Kortrijkse rechtsachters. Van Loo en Attal scheurden hun meniscus, Kagelmacher liep een spierscheur op. De Nederlandse belofte Denzel Budde werd erbij gehaald: maar hij brak maandag tijdens de beloftenwedstrijd in Gent zijn kuitbeen. Het goede nieuws is dat de eerste drie over twee weken weer inzetbaar zijn.

BELGA Anthony Van Loo.

18u15 - Clement en Makelele kennen elkaar maar al te goed

Waasland-Beveren – Eupen is ook een beetje Philippe Clement – Claude Makelele. De twee trainers kennen elkaar immers maar al te goed. Tijdens een interland tussen België en Frankrijk in 2004 had Clement, volgens Makelele iets te fel ingegrepen op Zidane. De controlerende middenvelder maakte dat duidelijk aan de toenmalige verdediger van Club Brugge en gaf hem een ‘koekje van eigen deeg’. Lees het volledige verhaal HIER.

Photo News Beelden uit de bewuste België - Frankrijk uit 2004.

Beker van België 18u - ‘Schrik van het Astridpark’ speelt bij Standard

Jean-François Gillet (38) mag vanavond Standard en we betwijfelen sterk dat dat in het Constant Vanden Stockstadion op gejuich onthaald wordt. De ex-Rode Duivel groeide bij zijn vorige twee passages uit tot de schrik van het Astridpark. In oktober van 2015 - toen nog in dienst van KV Mechelen – stopte hij drie strafschoppen in één wedstrijd en hielp hij KV zo aan een onverhoopt puntje. In januari hield hij met enkele spectaculaire reddingen de nul op het bord en schonk hij de Rouches een gelijkspel.

Photo News

17u10 - Vijf wedstrijden

Welkom! Deze week worden de achtste finales in de Croky Cup afgewerkt en vanavond staan er vijf wedstrijden op het programma. Op deze pagina kunt u vanaf 20 uur volgende vijf wedstrijden LIVE volgen:



Aftrap om 20u: KV Mechelen - KRC Genk

Aftrap om 20u: KV Kortrijk - Antwerp

Aftrap om 20u30: AA Gent - Lokeren

Aftrap om 20u30: Waasland-Beveren - Eupen

Aftrap om 20u45: Anderlecht Standard