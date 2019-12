Bekerdroom Anderlecht voorbij, Club Brugge kegelt rivaal uit Croky Cup en treft Zulte Waregem in halve finales ODBS/XC/GVS

19 december 2019

22u35 30 Anderlecht AND AND 0 einde 2 CLU CLU Club Brugge Croky Cup De Cup zal Anderlecht niet winnen. Gewogen en veel te licht bevonden door een machtig Club. 0-2, al had het ook zomaar 0-5 kunnen zijn. De Bruggelingen, dromend van de dubbel, treffen Zulte Waregem in de halve finales, Antwerp neemt het op tegen KV Kortrijk. Heenmatchen op 21-23 januari, terug 4-6 februari.

De tactiek van Clement was duidelijk: Anderlecht zo snel mogelijk doodknijpen. Het enige sprankeltje hoop op succes ontnemen bij de traditionele vijand, niet de huidige. Brugse pressing van de hoogste plank. Dat resulteerde in een openingskwartier waarin de waardeverhoudingen tussen beide ploegen pijnlijk naar boven kwamen. Jongetjes die elkaar ook na bijna vijf maanden nog altijd niet vinden, tegen mannen in een geoliede machine. Amper 26 procent balbezit, in eigen huis voor Anderlecht. Gelukkig voor paars-wit kende Van Crombrugge weer een begenadigde dag. Van dichtbij hield hij Vormer, op geweldige pass van Vanaken, van de 0-1. Paars-wit herstelde geleidelijk wel. Toch een lichtpuntje. Net zoals Kompany het fysiek volhield. En Sambi Lokonga uitblonk. Wat een speler.

Voor Clement volstond het in de pauze om te zeggen dat ze de tweede helft moesten starten zoals de eerste. De goals zouden wel volgen. Zo geschiedde. Eerst Vormer met een heerlijke boog. Van Crombrugge hield Anderlecht dan nog even in leven met een straffe voetredding op inzet van Vanaken, op de kopbal van Balanta had hij geen verhaal. Pas dan bracht Vercauteren Chadli voor een onzichtbare Vlap. Het hadden zowaar nog vooroorlogse cijfers kunnen worden. Deli trapte op de paal, Club deed wat het wou. Mignolet moest geen enkele bal pakken. Een 0-5 bleef Anderlecht bespaard, al maakte dat de avond er niet minder pijnlijk op. Doet de laatste straks het licht uit in het Lotto Park?

