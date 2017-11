BEKER: Standard schakelt Anderlecht uit na Clasico vol drama - Genk door na strafschoppen en ongeziene klucht met lijnrechter/fan Thomas Lissens

22u48 - Einde verhaal voor Anderlecht

Het avontuur van Anderlecht in de Croky Cup zit erop. Na een Clasico die, vooral na rust bol stond van het drama, haalde Standard het met 0-1. Carlinhos maakte de enige treffer, maar het laatste woord is ongetwijfeld nog niet gezegd over deze partij. De wedstrijd werd na rust even stilgelegd nadat de fans van Anderlecht allerlei zaken op het veld gooiden en ook Sa Pinto eiste nog even de hoofdrol op.

22u43 - strafschoppenreeks in Mechelen:

De Witte: 1-0

Ingvartsen: 1-1

Rits: 2-1

Pozuelo: 2-2

Kawaya: MIST!

Schrijvers: 2-3

Cocalic: 3-3

Aidoo: 3-4

Bandé: 4-4

Zhegrova: 5-4

GENK gaat door!

22u39 - Zes extra minuten in Brussel

Hein Vanhaezebrouck is niet tevreden. Er komen zes minuten extra tijd bij in Brussel en daar is de trainer van Anderlecht niet echt tevreden mee. Wat kan paars-wit nog forceren?

22u36 - Strafschoppen in Mechelen!

In Mechelen hebben ze een supporter/lijnrechter gevonden: Luc Bosmans. De man mocht nog enkele minuten opdraven in het AFAS Stadion, maar goals vielen er niet meer. De beslissing moet vallen in de strafschoppenreeks.

BELGA referee Nicolas Laforge and referee Luc Bosmans pictured during a Croky Cup 1/8 final game between KV Mechelen and KRC Genk, in Mechelen, Wednesday 29 November 2017. BELGA PHOTO YORICK JANSENS

BELGA Referee Luc Bosmans pictured during a Croky Cup 1/8 final game between KV Mechelen and KRC Genk, in Mechelen, Wednesday 29 November 2017. BELGA PHOTO YORICK JANSENS

22u31 - Gent en Waasland-Beveren bekeren voort

Door het tumult in Brussel en Mechelen zouden we het bijna vergeten, maar AA Gent en Waasland-Beveren hebben zich ondertussen gekwalificeerd voor de kwartfinales. Gent won met 2-1 tegen Lokeren, Waasland-Beveren versloeg Eupen met 2-0.

22u20 - Sa Pinto ontsteekt in vlammende colère

Nu zit het spel in Brussel alweer op de wagen. Nadat er weer flink wat bier op het veld werd gegooid, lag Sa Pinto plots op het gras in het Astridpark. De aanleiding is niet meteen duidelijk, maar de Portugees ontstak al snel in een vlammende colère. Het leek wel alsof hij ref Wouters te lijf wilde gaan en gelukkig konden zijn spelers hem nog bedaren.

BELGA Standard's head coach Ricardo Sa Pinto pictured during a Croky Cup 1/8 final game between RSC Anderlecht and Standard de Liege, in Anderlecht, Wednesday 29 November 2017. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

22u15 - Geen scheidsrechters meer in Mechelen

Hilariteit in het AFAS Stadion. Doordat twee scheidsrechters - een lijnrechter en ref Dierick zelf - een blessure hebben opgelopen, ligt de match even stil. De stadionomroeper vraagt daarom of er een scheidsrechter in het publiek zit, tot groot jolijt van het publiek.

Beker van België 22u14 - Lokeren maakt er eentje

Ook in Gent wordt het nog even spannend. Söder brengt de Waaslanders op 2-1.

22u09 - Harbaoui nét niet

Anderlecht klimt bijna op 1-1 tegen Standard. Onyekuru zwiept de bal voor doel en Harbaoui rekt zich helemaal uit om het leer te kunnen beroeren, maar zijn poging gaat nipt naast. Standard is nog niet klaar met dit Anderlecht.

22u05 - Ampomah verdubbelt Beverse voorsprong

Ook Waasland-Beveren lijkt een kwartier voor tijd gewonnen spel te hebben. Ampomah zet de Waaslanders immers op 2-0 tegen een ontstellend zwak Eupen. Ampomah verlengde een prima voorzet van Mmaae in doel.

21u53 - Luyindama krijgt bier en vuurwerk naar zich gegooid, match ligt stil

De tweede helft is nog maar vijf minuten bezig of ref Wouters stuurt de ploegen alweer naar binnen. De fans van Anderlecht gooiden bier en een vuurpijl richting Standard-verdediger Luyindama, die geblesseerd op de grond lag.

Le standard doit gagner ce match 0-5 !

Anderlecht doit être pénalisé #AndSta #crockycup #RTLSport pic.twitter.com/fDw3hFaKUa Nino IUDICELLO(@ Ninoiudi) link

21u51 - Kortrijk bekert voort!

De zege van Kortrijk is niet meer in gevaar gekomen. De Kerels winnen met 4-2 en plaatsen zich daardoor voor de kwartfinales van de Croky Cup.

21u49 - Verlengingen in Mechelen

Er vielen na rust geen goals meer in Mechelen en dus komen er verlengingen aan te pas. Na negentig minuten staat het 1-1.

21u42 - Owusu maakt het nog even spannend

Zou het dan toch nog spannend worden in Kortrijk? Met nog dik vijf minuten op de klok maakt Owusu er 4-2 van in het Guldensporenstadion.

83’ Owusu kopt een voorzet van Ghandri in doel 4-2 #COYR #KVKANT pic.twitter.com/MJ0ANGn7ql Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link

21u41 - Milicevic zet AA Get op 2-0

Ook AA Gent lijkt op weg naar de kwartfinales. De Buffalo's klimmen op 2-0 in de Oost-Vlaamse derby tegen Lokeren dankzij een treffer van Milicevic.

21u40 - Bandé op Vukovic

Dan toch wat doelgevaar in de tweede helft in Mechelen. Bandé profiteert van een misser(tje) van Aidoo en de youngster kan alleen op Vukovic afstomen, maar de Australiër is bij de les en voorkomt de 2-1.

21u35 - Rusten in Brussel

Na een intense eerste helft mogen de 22 protagonisten een kwartiertje op adem komen. Standard leidt met 0-1 en dat had zomaar 0-2 kunnen zijn, maar Edmilson miste een strafschop.

21u30 - Sa ontsnapt aan owngoal!

Op slag van rust klimt Anderlecht bijna op gelijke hoogte. Trebel zwiept een vrijschop vanaf rechts voor doel en met zijn achterhoofd verlengt Sa de bal tegen zijn eigen paal. De Portugees ontsnapt aan een owngoal!

21u29 - Eerredder voor Antwerp

De fans die het koude weer getrotseerd hebben in Kortrijk, krijgen gelijk. Met nog negentien minuten op de klok hebben ze toch al vijf goals gezien. Nu is het Antwerp dat eens kan scoren: Ghandri werkt de bal van dichtbij in doel.

21u25 - Ouali met de 4-0!

Het gaat van kwaad naar erger voor Antwerp in Kortrijk. De 'Great Old' kijkt nu zelfs al tegen een 4-0-achterstand aan. Ouali pikt zijn doelpuntje mee.

21u22 - Alweer prijs in Kortrijk

Neen, het experimentele elftal van Antwerp zal de kwartfinales van de Croky Cup niet bereiken. Kortrijk klimt immers al op 3-0, alweer is het Perbet die aan het kanon staat. De Franse spits maakt één van de makkelijkste goals uit zijn carrière.

21u18 - Edmilson laat strafschop liggen!

Spektakel in het Astridpark! Trebel werkte Sa tegen de grond in de zestien en Edmilson zet zich achter de bal. De winger neemt een kort aanloopje, maar jaagt de bal over de kooi van Sels. Standard laat een unieke kans op de 0-2 liggen!

BELGA

21u15 - Perbet scoort de 2-0 vanaf de stip!

Daar is de 2-0 van KV Kortrijk! De bal ging op de stip na hands van Owusu en Perbet zette zich achter het leer. De Franse goaltjesdief bleef rustig en joeg de bal kurkdroog in de benedenhoek: 2-0!

21u11 - Geen strafschop voor Anderlecht!

Hanni brengt de bal voor doel en Harbaoui kiest positie. Pocognoli springt echter in de rug van de Tunesiër, die tegen de grond gaat. De bal gaat echter niet op de stip, tot ontsteltenis van het thuispubliek.

21u05 - Trebel knalt naast!

Anderlecht probeert meteen te reageren. Trebel wordt niet aangevallen en de middenvelder viseert de verste hoek met zijn linker. Maar het schot van de ex-speler van Standard gaat naast, Gillet moet niet in actie komen.

21u00 - GOAL! Carlinhos zet Standard op 0-1!

Standard klimt op voorsprong tegen Anderlecht! Na een schitterende aanval over heel wat stationnetjes kon Sa Sels omspelen, maar de Portugese prijsschutter van de Rouches trof de paal. De bal viel echter voor de voet van Carlinhos, die de 0-1 dan toch in doel knalde.

18' ¡GOOOOOAAAL! Carlinhos hace el primero en el Clásico de Bélgica. #andsta #COYR pic.twitter.com/FlnJbhPOJe Standard Lieja 🇲🇽(@ StandardLiejaES) link

20u53 - Fel begin in het Astridpark

Anderlecht-Standard is de enige match waar nog niet gescoord werd, maar toch kregen ook de fans in Brussel een pittig matchbegin te zien. De teams vechten om elke morzel grond, maar op kansjes voor Onyekuru en Sa na viel er nog niet veel gevaar te noteren.

Photo News

20u50 - GOAL! Morioka scoort tegen Eupen

Ook in Beveren is er een eerste goal gevallen. Demir stuurde Morioka knap in het straatje en de Japanner kon de bal net voor de neus van Eupen-doelman Niasse in doel tikken.

20u48 - GOAL! Mitrovic brengt Gent op voorsprong tegen Lokeren

AA Gent begon goed aan zijn wedstrijd tegen Lokeren en daarvoor worden de Buffalo's ook beloond. Mitrovic buffelt een hoekschop immers voorbij de jonge Lokerse doelman De Wolf: 1-0!

20u45 - De bal rolt ook in het Astridpark!

Ook in Brussel is de wedstrijd begonnen. Kan Standard stunten op het veld van aartsrivaal Anderlecht?

20u41 - GOAL! Stojanovic profiteert van blunder Borges!

Ook in het Guldensporenstadion trillen de netten een eerste keer. Borges sloeg aan het blunderen na een voorzet van Chevalier en Stojanovic nam het geschenk met plezier in ontvangst. Verdiende voorsprong voor de 'Kerels'.

20u37 - Ook Malinovskyi mag gaan douchen

Ook Genk valt met tien in Mechelen. Na El Messaoudi mag ook Ruslan Malinovskyi de kleedkamers van het AFAS Stadion al opzoeken. Ref Dierick zag een elleboog van de middenvelder op Bandé en duwt de Oekraïner een rood karton onder de neus.

20u34 - Kopbal Seck

Op de Freethiel zijn Waasland-Beveren en Eupen eraan begonnen. En het is de thuisploeg die al snel kan dreigen. Seck kan in de zestien zijn knikker tegen een vrijschop van Morioka zetten, maar de ranke middenvelder kan de netten niet doen trillen.

20u30 - Batubinsika redt van de lijn!

Kortrijk klimt bijna op voorsprong tegen Antwerp. Ghandri verspeelde de bal en uiteindelijk was het Van Der Bruggen die kon koppen. Bolat kon de bal niet helemaal wegwerken en hij had gelukt dat Batubinsika het leer van de lijn kon keren.

20u28 - Stanciu niet in paars-witte kern

Opnieuw geen Nicolae Stanciu te bespeuren in de kern van Anderlecht. De Roemeen ontbreekt met een lichte blessure aan de adductor.

20u24 - Geen strafschop voor Mata

Mata zet knap twee verdedigers in de wind en de verdediger gaat op de rand van de zestien over een Mechels been. Geen strafschop oordeelt de scheidsrechter, terwijl de Limburgers die misschien wel verdienden. Mata krijgt tot overmaat van ramp ook nog geel.

20u18 - Eerste kans(je) voor Kortrijk

Waar het begin in Mechelen furieus was, is dat in Kortrijk een pak minder. De supporters in het Guldensporenstadion moesten tot de twaalfde minuut wachten op een eerste kans(je). Ouali zette voor en via Chevalier kwam de bal bij Stojanovic. Maar via een Antwerp-verdediger ging de bal over doel.

20u12 - Claes treft de paal!

Met een mannetje minder klimt KV Mechelen toch bijna op voorsprong tegen Genk. Pedersen zette zich goed door op rechts en vanaf de rand van de zestien kon Claes uithalen met zijn linker. Vukovic kon er alleen maar naar kijken, maar de Australiër werd gered door zijn doelpaal.

20u06 - GOAL EN ROOD! Ingvartsen verzilvert strafschop!

De bordjes hangen alweer gelijk in het AFAS Stadion én na zes minuten staat KV Mechelen al met z'n tienen. El Messaoudi trok Buffel tegen de grond in de zestien en dat leverde de middenvelder al snel rood op. De bal ging op de stip en Ingvartsen knalde die hoog in doel. Wat een begin!

Rood voor KV Mechelen (El Messaoudi) en Ingvartsen trapt de strafschop binnen! Come on Racing! #krcgenk #kvmgnk #samengenk pic.twitter.com/hhjPO207Gq KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

20u03 - GOAL! Pedersen zet Malinwa op voorsprong!

KV Mechelen klimt meteen op voorsprong tegen Genk! Rits bracht een vrijschop scherp voor doen en in de eerste zone devieert Pedersen het leer vervolgens tegen het net. Na drie minuten kijkt Genk al tegen een achterstand aan.

19u59 - Pakken eerbetoon voor jonge Mechelse fan

Het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk werd voorafgegaan door een emotioneel eerbetoon aan de 12-jarige Mechelse fan, Cis. De jongen, een fervent supporter van Malinwa, verloor recent de strijd tegen hersenkanker. De spelers verzamelden rond de middencirkel terwijl 'You'll Never Walk Alone' werd ingezet. Ook de Genkse fans hadden een spandoek met 'RIP Cis', mee. Of hoe tranen geen clubkleuren kennen. (KDZ)

19u45 - Opstellingen Anderlecht en Standard

Anderlecht: Sels, Appiah, Kara, Spajic, Obradovic, Trebel, Dendoncker, Bruno, Onyekuru, Hanni en Harbaoui

Bank: Boeckx, Sá, Deschacht, Gerkens, Kums, Beric en Teodorczyk

Standard: Gillet, Fai, Luyindama, Laifis, Pocognoli, Agbo, Marin, Luchkevych, Edmilson, Carlinhos en Sá

Bank: Ochoa, Emond, Lavalée, Badibanga, Scholz, Miya en Djenepo

19u30 - Opstellingen Waasland-Beveren en Eupen

Waasland-Beveren: Roef, Jans, Buatu, Camacho, Demir, Angban, Seck, Morioka, Boljevic, Ampomah en Mmaee

Bank: Geentjens, Moren, Thelin, Ndiaye, Cools, Goblet, Schryvers, Cools, Myny en Dierckx

Eupen: Niasse, Wague, Valiente, Blondelle, Fadlalla, Ocansey, Lazare, Garcia, Verdier, Schouterden en Yaremchuk

Bank: Van Crombrugge, Lotiès, Diagne, Madibo, Mouchamps, Castro Montes, Tirpan, George en Nurudeen

🔥 Matchday !

🏆 Croky Cup

🆚@WaaslandBeveren

🕐 20:30

📍 Freethiel Stadion

⚫️⚪️ C’mon Eupen!

-> https://t.co/Pkyl8FV1DQ pic.twitter.com/ZevxvP1R3T KAS Eupen(@ kas_eupen) link

19u20 - Opstellingen AA Gent en Lokeren

AA Gent: Kalinic, Asare, Mitrovic, Gigot, Bronn, Machado, Dejaegere, Esiti, Milicevic, Simon en Yaremchuk

Bank: Thoelen, Dussenne, Verstraete, Sylla, Saief, Koita, Kubo en Horemans

Lokeren: De Wolf, Mpati, Skulason, Ticinovic, Monsecour, Filipovic, Michel, Terki, Kheli, De Ridder en Söder

Bank: Verhulst, Marzo, Hupperts, Van Moerzeke, Benchaib, Enoh en Torres

Onze Buffalo's voor de bekerwedstrijd tegen @KSCLokeren! Aftrap om 20.30u. #gntlok #cobw #CrokyCup pic.twitter.com/3mzMVmEA8q KAA Gent(@ KAAGent) link

19u15 - Opstellingen Kortrijk en Antwerp

Kortrijk: Kaminski, Ouali, Kumordzi, Kovacevic, Rougeaux, Ajagun, Van Der Bruggen, D'Haene, Stojanovic, Chevalier en Perbet

Bank: Bruzzese, Makarenko, De Smet, Kagé, Van Eenoo, Budkivskyi, Azouni, Pupe en Verboom

Antwerp: Bolat, Buta, Batubinsika, Borges, Corryn, Ghandri, Yatabaré, Owusu, Randriambololona, Dequevy, Touré

Bank: Jezina, Hairemans, Jaadi, Ardaiz, Nunez, Van Damme en Achter

19u15 - Opstellingen KV Mechelen en KRC Genk

KVM: Coosemans, Paulussen, Cocalic, De Witte, Cobbaut, El Messaoudi, Rits, Claes, Bandé, Kolovos en Pedersen

Bank: Moris, Leal, Ganvoula, Kawaya, Filipovic, Rherras en Drazic

KRC Genk: Vukovic, Khammas, Aidoo, Colley, Mata, Malinovskyi, Schrijvers, Pozuelo, Zhegrova, Buffel en Ingvartsen

Bank: Jackers, Brabec, Nastic, Wouters, Karelis, Seigers, Benson en Maehle

Deze elf gaan voor de overwinning in KV Mechelen! Come on Racing! #krcgenk #kvmgnk #samengenk pic.twitter.com/wQc2fxlFUJ KRC Genk(@ KRCGenkofficial) link

19u10 - Opvallende gast in het Guldensporenstadion

Fabrice Genchi wordt vanavond een opgemerkte gast tijdens de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Antwerp. De doelman ontpopte zich in de vorige ronde tot publiekslieveling van de KV Kortrijk-aanhang. Genchi is doelman bij Durbuy en trof de 'Kerels' in de zestiende finales. De Waal dronk na de partij doodleuk een pintje met de Kortrijkse aanhang en ontpopte zich zo tot publiekslieveling.

In blijde verwachting van ... Fabrice Genchi! 🔴⚪ #hero #KVKant #CrokyCup pic.twitter.com/JWXAYL1IUd KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

⚠️ En daar is onze supporter nummer 1 van vanavond: @fabrice_genchi! 🔴⚪ #tousensemble #geefhemeenwarmwelkom pic.twitter.com/M2mXV7CVc6 KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

1 9u - Stuivenberg heeft vragen bij vele knieblessures

"Wij stellen ons vragen bij alle knieblessures in ons team", aldus Genk-trainer Albert Stuivenberg. "Aan de ondergrond kan het in elk geval niet liggen. Het is niet zo dat iedereen de blessure opliep op hetzelfde veld." De manier van trainen dan? "Ook daar heb ik mijn twijfels bij, want Karelis blesseerde zich net vóór mijn komst. Maar we gaan geval per geval goed bestuderen en kijken of we tot een gemeenschappelijke factor kunnen komen. Want het feit is dat wij op anderhalf jaar tijd vijf spelers voor een hele lange periode kwijt zijn en daar zit geen enkele club op te wachten.

Photo News Bryan Heynen was de laatste in het rijtje die een zware knieblessure opliep.

18u30 - Vloek op Kortrijkse rechtsachters

Er hangt een vloek boven de Kortrijkse rechtsachters. Van Loo en Attal scheurden hun meniscus, Kagelmacher liep een spierscheur op. De Nederlandse belofte Denzel Budde werd erbij gehaald: maar hij brak maandag tijdens de beloftenwedstrijd in Gent zijn kuitbeen. Het goede nieuws is dat de eerste drie over twee weken weer inzetbaar zijn.

BELGA Anthony Van Loo.

18u15 - Clement en Makelele kennen elkaar maar al te goed

Waasland-Beveren – Eupen is ook een beetje Philippe Clement – Claude Makelele. De twee trainers kennen elkaar immers maar al te goed. Tijdens een interland tussen België en Frankrijk in 2004 had Clement, volgens Makelele iets te fel ingegrepen op Zidane. De controlerende middenvelder maakte dat duidelijk aan de toenmalige verdediger van Club Brugge en gaf hem een ‘koekje van eigen deeg’. Lees het volledige verhaal HIER.

Photo News Beelden uit de bewuste België - Frankrijk uit 2004.

Beker van België 18u - ‘Schrik van het Astridpark’ speelt bij Standard

Jean-François Gillet (38) mag vanavond Standard en we betwijfelen sterk dat dat in het Constant Vanden Stockstadion op gejuich onthaald wordt. De ex-Rode Duivel groeide bij zijn vorige twee passages uit tot de schrik van het Astridpark. In oktober van 2015 - toen nog in dienst van KV Mechelen – stopte hij drie strafschoppen in één wedstrijd en hielp hij KV zo aan een onverhoopt puntje. In januari hield hij met enkele spectaculaire reddingen de nul op het bord en schonk hij de Rouches een gelijkspel.

Photo News

17u10 - Vijf wedstrijden

Welkom! Deze week worden de achtste finales in de Croky Cup afgewerkt en vanavond staan er vijf wedstrijden op het programma. Op deze pagina kunt u vanaf 20 uur volgende vijf wedstrijden LIVE volgen:



Aftrap om 20u: KV Mechelen - KRC Genk

Aftrap om 20u: KV Kortrijk - Antwerp

Aftrap om 20u30: AA Gent - Lokeren

Aftrap om 20u30: Waasland-Beveren - Eupen

Aftrap om 20u45: Anderlecht Standard