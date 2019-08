Beerschot-Anderlecht is topaffiche in Croky Cup, Club trekt naar Francs-Borains en Antwerp ontvangt Lokeren ODBS/TLB

26 augustus 2019

12u18 14 Croky Cup Club Brugge moet de bus op naar Francs-Borains (2am) in de 1/16de finales van de Croky Cup. Vincent Kompany maakt met Anderlecht de verplaatsing naar Beerschot uit 1B en landskampioen Racing Genk neemt het op tegen SK Ronse uit de tweede amateurklasse. Dat is het resultaat van de loting van vandaag.

AA Gent, dat vorig seizoen de finale verloor van KV Mechelen, staat voor een pittige derby op bezoek bij Eendracht Aalst (2am). Standard krijgt het bezoek van Lommel SK (1B).

KV Mechelen won vorig seizoen als tweedeklasser de beker, maar mag dit jaar door zijn betrokkenheid in het fraudeschandaal in het Belgische voetbal niet deelnemen aan de Croky Cup. Union uit 1B nam na een loting als rechtstreeks geplaatst team in de zestiende finales de plek van KVM in. De Brusselaars treffen in eigen huis Verlaine (2am).

Eupen moet naar Cappellen (2am), terwijl Antwerp op de Bosuil Lokeren (1B) partij geeft. Cercle Brugge neemt het op eigen veld op tegen Rebecq (2am), Zulte Waregem aan de Gaverbeek tegen KFC Duffel (2am). Charleroi moet naar Rupel Boom (1am) en KV Kortrijk naar Seraing (1am). Sint-Truiden ontvangt Oud-Heverlee Leuven (1B), Mandel United (2am) is de gastheer van KV Oostende. Dessel Sport (1am) mag zich opmaken voor de komst van Moeskroen, Waasland-Beveren tot slot krijgt Westerlo (1B) over de vloer.

De wedstrijden staan tussen dinsdag 24 en donderdag 26 september op de planning.

De affiches op een rij:

Francs Borains (2am) - Club Brugge

Cappellen (2am) - Eupen

Beerschot (1B) - Anderlecht

Cercle Brugge - Rebecq (2am)

Antwerp - Lokeren (1B)

Zulte Waregem - KFC Duffel (2am)

Rupel Boom (1am) - Charleroi

Union (1B) - Verlaine (2am)

Standard - Lommel SK (1B)

Seraing (1am) - KV Kortrijk

Sint-Truiden - Oud-Heverlee Leuven (1B)

SK Ronse (2am) - KRC Genk

Eendracht Aalst (2am) - AA Gent

Mandel United (2am) - KV Oostende

Dessel Sport (1am) - Moeskroen

Waasland-Beveren - Westerlo (1B)