Armoe troef bij Lokeren: Engvall en De Camargo bezorgen KV Mechelen plaats in de kwartfinales Michaël Vergauwen

05 december 2018

22u15 2 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 0 LOK LOK KSC Lokeren Beker van België Geen derde bekerwinst voor Sporting Lokeren. De Waaslanders verloren gisteravond na een gesloten partij met 2-0 van KV Mechelen. Matchwinnaar -met een goal en een assist- werd topschutter Gustav Engvall.

De beker een noodzakelijk tussendoortje? Alles op de competitie? Niet zo voor Lokeren en KV Mechelen. Beide teams startten met een quasi typeploeg. Bij Lokeren ontbrak enkel de geblesseerde De Ridder, in zijn plaats mocht Ben-Harush nog eens opdraven. Bij thuisploeg KVM kregen Cocalic, Cornet en Lemoine de voorkeur op Mera, De Camargo en Van Cleemput.

Sterke De Wolf

De beste kansen waren voor een overtuigende thuisploeg. Van Damme raakte de bal lekker op de slof, maar De Wolf stak er nog een handje tussen. Dat deed de Lokeren-doelman na rust opnieuw, ditmaal op een lage voorzet die onderweg nog afweek. De Wolf was, niet voor het eerst, veruit de beste speler bij de bezoekers. De leider in 1B hield dan weer meer dan makkelijk stand tegen een van de kneusjes uit de Jupiler Pro League, al had Verrips wel een prima reflex nodig op een afgeweken schot van Tirpan. Toen de thuisgoalie een keertje wél verslagen was, op een kopbal van Deschacht, bracht z’n rechtsback Lemoine redding.

Tot daar het Lokerse doelgevaar. ‘t Was weer armoe troef bij de Waaslanders. Verschillende spelers kwamen andermaal niet in de buurt van het niveau dat je van hen zou verwachten. Marecek wisselt nog altijd te vaak goeie matchen af met mindere partijen, en ook in die betere matchen kent hij te veel momenten van afwezigheid. En waarom Ben-Harush maar speelkansen blijft krijgen, is ons een raadsel. Omdat hij ergens in september met een zondagsschot voor de drie punten zorgde tegen Waasland-Beveren? We zouden het haast denken. Dat die jongen in de nationale ploeg van Israël staat, zegt alles over het niveau van die ploeg.

Schaamrood

KV Mechelen vond echter weinig gaatjes tegen een defensief Lokeren. Het was wachten op een beslissende flits. Die kwam er, tien minuten voor tijd, maar pas nadat Wouter Vrancken aan het wisselen ging. Eerst wist Engvall te scoren na goed voorbereidend werk van invaller Tainmont, enkele minuten later besliste een andere sub, Igor De Camargo, de match. Op assist van, opnieuw Engvall (83'), knalde de Braziliaan onhoudbaar voorbij De Wolf.

Na Antwerp verslaat KV Mechelen met Lokeren nu ook een tweede ploeg uit 1A. Malinwa staat verdiend in de kwartfinale, Lokeren druipt andermaal met het schaamrood op de wangen af en kan zich helemaal toeleggen op het behoud in hoogste afdeling.