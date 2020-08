Antwerp-voorzitter Gheysens draagt beker op aan fans: “De mooie stad Antwerpen maakt moeilijke tijden mee” Redactie

01 augustus 2020

23u40

Voorzitter Paul Gheysens pakte met de beker een eerste prijs met Antwerp. Gheysens droeg de zege op aan de Antwerp-fans. “De mooie stad Antwerpen maakt moeilijke tijden mee”, aldus Gheysens voor de microfoon van VTM Nieuws. “De stad verdient het om een klein beetje opgebeurd te worden, dus het is heel mooi dat we hen dat kunnen gunnen.”

“Deze zege is heel belangrijk in het project waar we aan bezig zijn - zonder heel veel geld uit te geven. Dit geeft een boost.” Gheysens heeft ook lof in petto voor technisch directeur Luciano D’Onofrio. “Hij kent alle spelers. Hij weet hoe hij een team bij elkaar brengt, zonder veel uit te geven. Dat heb je vandaag ook gezien, er stond een echte ploeg op het veld. We mogen tevreden zijn. Nu een klein feestje? Nee, wij gaan naar huis. De spelers en de fan, zij moeten feesten. Maar ze mogen niet overdrijven, hé.”

