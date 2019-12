Antwerp plaatst zich na thriller en penalty’s voor kwartfinale Croky Cup, Genk-coach Wolf positief: “Dit wordt keerpunt” KDZ en XC

03 december 2019

23u40

Bron: Eigen berichtgeving 40 Antwerp ANT ANT 3 einde 3 GNK GNK KRC Genk Croky Cup Doldwaze bekerpartij tussen Antwerp en Racing Genk. Een match die niemand verdiende te verliezen werd door Antwerp gewonnen na het nemen van strafschoppen. Mbokani trapte de Great Old met twee goals én de beslissende elfmeter naar de kwartfinales.

Wat een wedstrijd op de Bosuil. 120 minuten strijd, zes goals, een lichtpanne én een ijzingwekkende strafschoppenserie om de boel te beslissen. Niet slecht voor een dinsdagavond. ‘t Was schrikken voor Racing Genk. Na vier minuten stonden ze op voorsprong. Dewaest speelde Maehle vrij in de rug van Lamkel Zé. Wesley Hoedt deed alsof hij verdedigde op de Deen, die hem simpel in de wind zette en de 0-1 door de benen van Bolat schoof. Genk wist zich even geen raad met die voorsprong.

“Na onze sterke start vonden we geen oplossingen meer”, zei Hannes Wolf. De landskampioen zakte te diep in, geen goed idee tegen Lamkel Zé en co. Zijn eerste knal ging naast, de acrobatische poging leverde geen doelgevaar op en bij het derde hete standje verkleinde Maarten Vandevoordt zijn korte hoek prima. De jonge wolf deed het prima in doel bij Genk en had allerminst last van plankenkoorts. “Ik was niet verrast door die sterke prestatie”, ging Wolf verder. “Ik zag de Vandevoordt die ik ook op training bezig zag.” Wolf liet in het midden of Vandevoordt ook komende zaterdag tegen Cercle Brugge in doel zal staan. “We zijn tien minuten na de wedstrijd”, zei de Genkse T1. “Daar ga ik nu niet op in.”

Antwerp bleef wel baas en kampeerde doorlopend op de helft van Genk, de gelijkmaker hing in de koude lucht. De Limburgers ontsnapten door... een lichtpanne. Een moment van verpozing waarvan Hannes Wolf handig gebruik maakte om het een en ander bij te sturen. Genk stond beter na de geïmproviseerde break. Ironisch dat net op het moment dat ze het evenwicht herstelden de gelijkmaker viel. Lucumi leek Benson in de tang te hebben, maar ging wijken. Het schot van Benson belandde in de voeten van Lamkel Zé. Die wachtte net lang genoeg om via een subtiel hakje Juklerød de gelijkmaker aan te bieden. In het slot van de eerste helft won de cupmatch aan intensiteit. Hoedt draaide een vrijschop naast en Paintsil knalde op Bolat. Lamkel Zé liet zich geen tweede keer aftroeven door Maehle en smeet zich voor de voeten van de Deen om de 1-2 te voorkomen.

Geen jongens, maar venten

Beide ploegen schuwden de risico’s na rust. De grote kansen bleven aanvankelijk uit. Tot Dieu er zich mee ging moeien. Amara Baby ramde een bal tegen de dwarsligger, Dewaest zorgde ervoor dat Mbokani geen buitenspel stond en Dieu tikte de rebound simpel en zuiver in het hoekje. Maar Genk knokte verdorie. De jongens waren in de Luminus Arena gebleven, ‘t waren venten op de Bosuil. Het resulteerde in de gelijkmaker. Ndongala zette zich goed door en trok voor, Hoedt moest íets doen en had de pech dat hij de bal voorbij Bolat gleed. 2-2 en een halfuur extra.

Mentaal en fysiek vond ik ons sterker in de verlengingen. We winnen niet, maar de zeges zullen snel volgen Hannes Wolf

Genk werd sterker in de verlengingen. Antwerp had veel vervelende foutjes nodig om onheil te voorkomen, maar net als ze tegen de touwen hingen trok Dieu de Great Old weer overeind door de 3-2 binnen te knikken. Genk uitgeteld? Niks van. Invallers Bongonda en Ito knutselden een minuut later de 3-3 in mekaar. “We komen tot twee keer toe terug na een achterstand. Mentaal en fysiek vond ik ons sterker in de verlengingen.” Deze match verdiende een strafschoppenreeks als apotheose. Vandevoordt redde de trap van Hoedt, maar Ito en Wouters misten voor Genk. Dicht tegen middernacht trapte Dieumerci Mbokani Antwerp via de deklat voorbij Racing Genk naar het delirium. Met diezelfde trap sloot Mbokani ook de kortste weg naar Europa voor Genk. Al wilde Wolf vooral het positieve onthouden. “We winnen niet, maar ik ben ervan overtuigd dat er heel veel in deze groep zit. De overwinningen zullen snel volgen. Deze match is een keerpunt voor ons.”