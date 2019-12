Antwerp plaatst zich na strafschoppen en thriller tegen Racing Genk als eerste voor kwartfinale Croky Cup XC

03 december 2019

23u40

Antwerp is de eerste kwartfinalist in de Croky Cup. The Great Old won op de Bosuil na een strafschoppenreeks én heuse thriller van Racing Genk. Dieumerci Mbokani was de grote held.

Racing Genk kon al na vier minuten vieren. Joakim Maehle (4.) werd op de rechterflank diepgestuurd door Sébastien Dewaest en tikte de bal handig voorbij zijn belager, om het leer vervolgens door de benen van Sinan Bolat in doel te werken. Antwerp probeerde te reageren en kwam wat meer opzetten, tot plots de wedstrijd ongeveer tien minuten gestaakt moest worden, omdat het licht op de Bosuil uitviel.

Na de onderbreking kwam de Antwerpse gelijkmaker wel. Een poging tot schot van Manuel Benson belandde bij Lamkel Zé, die de bal met een heerlijk hakje doorspeelde naar Simen Juklerød (29.), waarop de Noor de 17-jarige Maarten Vandevoordt kansloos liet.

De jonge Belg mocht in plaats van Gaëtan Coucke het Genkse doel verdedigen en moest zich na 72 minuten opnieuw omdraaien. De pas ingevallen Amara Baby haalde hard uit tegen de lat en Dieumerci Mbokani (72.) was het snelst om de rebound binnen te tikken. Niet veel later was het opnieuw aan Genk, dat de hulp kreeg van Wesley Hoedt (80.), die een voorzet van Dieumerci Ndongola in eigen doel werkte.

In de verlengingen bezorgde Mbokani (104.) Antwerp een nieuwe voorsprong, maar Ito (105.+1) hing de bordjes in evenwicht. Beide ploegen kregen in het slot kansen bij de vleet. Vandevoordt ranselde een kopbal van invaller Gano uit zijn netten, en aan de overkant liet Wouters de winning goal liggen.

In de strafschoppenreeks leek Genk het te gaan halen na een misser van Hoedt, maar Ito en Wouters misten nadien voor de kampioen. Mbokani trapte vervolgens de beslissende elfmeter zonder genade binnen.