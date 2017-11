Antwerp op afzondering in… Kortrijk De Boeck denkt even niet aan de competitie Eddy Soetaert

Beker van België Kortrijk haalde één keer de finale, Antwerp won er twee. Maar beide teams snakken ernaar om er nog eens bij te zijn. Ook KV Kortrijk dat nochtans andere zorgen aan het hoofd heeft.

Glen De Boeck gaat er voluit voor: “Ik zou niet weten wat ons ervan zou weerhouden”, zegt hij. “Natuurlijk is het een prioriteit om uit de onderste regionen van de rangschikking weg te geraken maar we zijn profs en dan moet je elke wedstrijd vol aan de bak gaan.”

De Kortrijkse coach uit het Antwerpse Schelle weet waar het om gaat: “We staan op vier wedstrijden van de finale.” Wie over drie tegenstanders heen komt, staat op de Heizel. Zijn assistent Lorenzo Staelens kan hem vertellen hoe Cercle Brugge zich vier jaar geleden onder zijn leiding in volle degradatiestrijd toch nog voor de bekerfinale plaatste.

De komst van De Boeck heeft de mentaliteit in de groep behoorlijk gewijzigd. Er heerst geen berusting, wel ambitie. Dat heeft zelfs de opdoffer op Anderlecht niet veranderd. “Het is niet leuk om met 4-0 te verliezen, maar de statistieken tonen dat we bijna even vaak in de laatste 30 meter kwamen als Anderlecht”, weet hij. “Alleen schoten zij vaak binnen het doelkader en wij geen enkele keer. Dat betekent dat wij verkeerde keuzes maken of kwaliteit missen in de afwerking. Daar moeten wij aan werken.”

Da’s dan voor later want het is vanavond al te doen tegen FC Antwerp. “Het is maar honderd kilometer van de Bosuil naar Kortrijk maar toch zijn ze hier al van dinsdag op afzondering. Dat geeft aan hoe sterk zij er voor gaan”, beseft De Boeck. “We kennen hun sterkte. Die is niet alleen fysiek, maar er schuilt ook veel voetbaltalent. Op Vormer na vind ik Hairemans de meest opvallende speler van de heenronde. Hij is de motor, hij maakte een gigantische progressie. En dan zijn er nog spelers als Rodrigues, Limbombe en Haroun die een hoog niveau halen.”

De 3-0 nederlaag op de Bosuil dateert van voor zijn tijd bij Kortrijk, maar liet een zware indruk na op de spelers. “Thuis kunnen we meer”, weet De Boeck. “Het komt erop aan van met de goede mentaliteit te starten. Ik ben tevreden over de evolutie van de groep. Ik heb op training zeker geen signalen opgevangen van spelers die de bekermatch onbelangrijk vinden. Nu denken we even niet aan de competitie: deze wedstrijd is óók belangrijk.”