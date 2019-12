Antwerp na straffe ommezwaai op Sclessin naar halve finales Croky Cup GVS

18 december 2019

22u30 46 Standard STA STA 1 einde 3 ANT ANT Antwerp Croky Cup Na een ommekeer in de tweede helft heeft Antwerp zich ten koste van Standard geplaatst voor de halve finales van de Croky Cup. Lestienne zette Sclessin nochtans in vuur en vlam, maar na rust namen de bezoekers over. De Laet, Benson - met een schitterende knal - en Mbokani zorgden voor een Luikse kater: 1-3. Na Zulte Waregem en KV Kortrijk is Antwerp de derde halvefinalist. Anderlecht en Club Brugge bikkelen morgen om het laatste ticket.

Standard-Antwerp, dat moest wel een echte cupmatch opleveren. Op een erbarmelijk veld gingen de 22 protagonisten er vanaf minuut één vol tegenaan. Mét stevige duels, akkefietjes, maar nog belangrijker: kansen. Vanheusden kopte te centraal, een heerlijke ren van Lamkel Zé - met blonde baard - werd niet beloond. Een subtiel hakje van Mirallas vloog dan weer enkele centimeters naast, terwijl een schot van Boljevic op de lijn werd gered. Het kon niet blijven duren, het was Lestienne die de ban brak. Volledig vrijstaand prikte hij na goed werk van Avenatti en een prima aflegger van Vojvoda aan de tweede paal binnen. Lamkel Zé, de bedrijvigste Antwerpenaar, kon meteen reageren maar vlamde vanuit een scherpe hoek tegen de buitenkant van de paal. Sclessin zag een amusante pot.

Minder plezant: de Luikse akker leverde een slachtoffer op. Amallah bleef steken en werd vroegtijdig gewisseld, Vanheusden kon na oplapwerk dan weer verder. Standard had voor rust nog de kans op de 2-0, maar Boljevic schoot in de buik van Bolat.

Antwerp begon fors aan de tweede helft, maar invaller Cop deed na tien minuten de netten opnieuw trillen. Weliswaar geen dubbele Luikse kloof, de Kroaat stond offside. Maar dan, plots. Op twee minuten tijd een Antwerpse uppercut. De Laet knikte na een vrije trap in het hoekje, de ingevallen Benson knalde vanop zo’n twintig meter heerlijk in de winkelhaak. Een rake knik en een serieuze racket op zo’n 150 seconden tijd. En Standard tegen de touwen.

Of de thuisploeg in de reactie ging? Allerminst. Het kon Bolat niet meer bestoken, Antwerp was baas. Meer zelf: het werd nog 1-3. Mbokani zette zichzelf op het scorebord met een schot in één tijd. De Luikse veer was nu helemaal gebroken, Antwerp is na Zulte Waregem en KV Kortrijk de derde halvefinalist. Anderlecht en Club Brugge ontmoeten elkaar morgen voor een plek bij de laatste vier.