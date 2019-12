Antwerp juicht na bekerzege tegen Genk: “We zitten in de ‘winning mood’. Dan verslaat niemand ons op de Bosuil” ABD/LPB

04 december 2019

00u05

Bron: Sporza 1 Beker van België Feest op de Bosuil, want Antwerp bekert verder. Na een bloedstollende partij tegen Genk (3-3) werd het duel beslist in een penaltyreeks, waarin de Great Old aan het langste eind trok. “Dit was een echte bekermatch”, glimlachte coach Laszlo Bölöni.

Doelman Sinan Bolat redde een belangrijke penalty en was zo - samen met Mbokani - dé matchwinnaar van Antwerp. “Dit is een verdiende overwinning”, vertelde hij. “Wij waren de ploeg die wou scoren en druk zette naar voor. Jammer dat we drie doelpunten incasseren - dat ging te makkelijk. Maar we zijn geplaatst, dat is het belangrijkste.”

Ook aanvoerder Faris Haroun genoot van de zege. “Dat mijn truitje gescheurd is? Het was oorlog op het veld, hé. Een verdiende zege, maar we moesten de wedstrijd wel sneller afmaken. Ach, ik ben blij voor Bolat, die na een moeilijkere periode de held was. We zitten in de ‘winning mood’ en dan verslaat niemand ons op de Bosuil. Maar we maakten het onszelf, net als in de vorige ronde tegen Lokeren, toch echt te moeilijk. Volgende keer moeten we het in 90 minuten afmaken.”

‘La folie totale’

Laszlo Bölöni reageerde opgelucht na de kwalificatie voor de kwartfinale. “Dit was een echte bekermatch, met tal van gekke wendingen, zes goals, inclusief strafschoppen. Het was ‘la folie totale’, geweldig voor het publiek. Ik ben blij met de kwalificatie, maar Waasland-Beveren zal vanavond ook blij zijn. Vrijdag moeten wij in moeilijker omstandigheden dan we wensten naar ginder. Of onze kwalificatie verdiend is? We hebben ze zeker niet gestolen.”