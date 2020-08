Antwerp heeft grootste ‘cupheld', maar Club(-spelers) hebben pak meer ervaring in bekerfinales dan die van ‘Great Old’

01 augustus 2020

De grootste cupheld heeft Antwerp zaterdag met Lior Refaelov in de rangen, toch is het contrast qua ervaring met Club Brugge groot. Niet alleen in teamverband doorheen de clubgeschiedenis, maar ook bij de spelers die komend weekend tegenover elkaar staan. Zo verzamelde het collectief van Antwerp in totaal slechts acht finales, waarvan er slechts 3 gewonnen werden. ‘Rafa’ deed dat in 2015 met een historische winning goal tegen Anderlecht voor Club. In zijn overige drie finales trok hij wel aan het kortste eind. Bij Club wonnen Mechele en Vormer diezelfde beker met blauw-zwart, terwijl ook Deli (2x), Balanta (2x), Sobol (2x), Vanaken en Horvath eerder de cup wonnen. Mignolet kan zijn eerste beker winnen, al won de doelman eerder de Champions League. Afwachten of die ervaring in het bekertoernooi zaterdag doorslaggevend kan zijn.

Bekerfinale-ervaring Antwerp: 3 gewonnen, 5 verloren

Lior Refaelov

2009 Maccabi Haifa-Beitar Jeruzalem 1-2 VERLOREN

2011 Maccabi Haifa-Hapoel Tel Aviv 0-1 VERLOREN

2015 Club Brugge-Anderlecht 2-1 GEWONNEN

2016 Club Brugge-Standard 1-2 VERLOREN

Dieumerci Mbokani



2014 Dynamo Kiev-Shakhtar Donetsk 2-1 GEWONNEN

2015 Dynamo Kiev- Shakhtar Donetsk 0-0 (5-4 pen.) GEWONNEN

2018 Dynamo Kiev-Shakhtar Donetsk 0-2 VERLOREN

Koji Miyoshi

2017 Kawasaki Frontale-Kashima Antlers 1-2 VERLOREN

Bekerervaring Club Brugge: 10 gewonnen, 7 verloren

Clinton Mata

2018 Genk - Standard 0-1 (n.v) VERLOREN

Brandon Mechele

2015 Club - Anderlecht 2-1 GEWONNEN

2016 Club - Standard 1-2 VERLOREN

Simon Deli

2018 Slavia Praag - Jablonec 3-1 GEWONNEN

2019 Slavia Praag - Banik Ostrava 2-0 GEWONNEN

Krépin Diatta

2017 Sarpsborg - Lillestrøm 2-3 VERLOREN

Eder Balanta

2017 FC Basel - FC Sion 3-0 GEWONNEN

2019 FC Basel - FC Thun 2-1 GEWONNEN

Ruud Vormer

2007 Ajax - AZ 1-1 (8-7 pen.) VERLOREN

2015 Club - Anderlecht 2-1 GEWONNEN

2016 Club - Standard 1-2 VERLOREN

Hans Vanaken

2014 Lokeren - Zulte Waregem 1-0 GEWONNEN

2016 Club - Standard 1-2 VERLOREN

Eduard Sobol

2013 Shakhtar Donetsk - Odessa 3-0 GEWONNEN

2018 Slavia Praag - Jablonec 3-1 GEWONNEN

Ethan Horvath

2014 Molde - Odd 2-0 GEWONNEN

Siebe Schrijvers

2018 KRC Genk - Standard 0-1 (n.v) VERLOREN

