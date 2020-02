Antwerp en Club Brugge strijden om Beker van België: Great Old naar finale na nipte zege tegen KV Kortrijk NVK/ABD

06 februari 2020

22u39 2 KV Kortrijk KVK KVK 0 einde 1 ANT ANT Antwerp Croky Cup Refaelov schoot Antwerp naar een eerste bekerfinale in 28 jaar. De wijze waarop zal niet verrassen. Knokvoetbal met de grote K. Op de Heizel treft de Great Old Club Brugge.

Laszlo Bölöni en Yves Vanderhaeghe gingen bijna neus aan neus staan na het rustsignaal. Op de hoofdtribune gingen Antwerp-fans op de vuist met die van Kortrijk. Lepoint versus Bolat, Defour tegen Kagé: alfamannetjes op een akker. Fight Club aan het Guldensporenstadion.

Da’s de magie van de cup, zeker? Intens was KVK-Antwerp zeker. Goed voetbal was zo goed als onmogelijk op dit veld. Dat had Bölöni ook wel gezien. De tactiek van Antwerp was duidelijk. Niet te veel franjes. In balbezit ofwel de lange bal op Zinho Gano, die zich een waardige vervanger voor Mbokani toonde. Nog liever koos Bölöni voor de steal. Dat lukte ook een paar keer op de helft van KVK. Daar vloeide ook het grootste gevaar uit. Kortrijk had de bal. Antwerp de kansen.

Hands of geen hands?

Alleen jammer dat de discussies alwéér over hetzelfde onderwerp gingen. Hands of geen hands – wie er nog een snars van begrijpt, mag z’n hand opsteken. Gano kopte dichtbij op de arm van Tuta, maar tegen het lichaam was die zeker niet. Antwerp schreeuwde eerst om de VAR en daarna ‘voetbalbond maffia’. Maar de fout ligt bij de regels. Ideetje voor het Referee Department: maak van elk contact van de bal met de arm of hand in de zestienmeter gewoon een onrechtstreekse vrije trap. Alles beter dan de huidige onduidelijkheid.

Een klein halfuur later trapte Benson tegen de uitgestrekte arm van Derijck. Dit keer riep de VAR Laforge wel naar het scherm. Lamkel Zé pakte intussen in alle stilte de bal en stond er een minuut lang mee in z’n handen, om uiteindelijk ostentatief Refaelov niet alleen de bal te geven, maar ook wat schouderklopjes, om vervolgens aan de zijlijn op vijftig meter van de goal een praatje te slaan met Yves Vanderhaeghe. Rare snuiter, Lamkel Zé. Die past wel op de Bosuil. Refaelov faalde op zijn beurt niet vanop de stip. 0-1.

Antwerp was niet groots. Maar met De Laet, Refaelov, Defour, Haroun, staat er zoveel métier op het veld, dat de Great Old een match kan verstikken. Maar om de keel van een tegenstander helemaal dicht te knijpen, heb je meer nodig. Een killer. Gano knalde na een individuele actie op de lat. Refaelov mikte een vallende volley op de paal. Zijn solo belandde net naast. Haroun kopte onbegrijpelijk naast.

Bölöni staarde voor zich uit. Je zag hem zó denken: ‘T’es où, Dieu?’ Op dié momenten miste Antwerp Dieumerci Mbokani. Met de Congolees in de spits was de match na een uur gespeeld.

Nu bleef Kortrijk in leven. Spartelend, kronkelend. Maar het ademde nog.

Electroshock

Antwerp gaf de thuisploeg ook zelf een tweede adem. Met nog een kwartier op de klok trok de Great Old zich terug in de loopgraven. Daar hebben ze in Kortrijk wel ervaring mee. Onder impuls van de spionkop zette KVK hoog druk. Het regende voorzetten en corners. In het geharrewar kon Mboyo nét niet besluiten. Timothy Derijck kwam moederziel alleen vrij aan de tweede paal, maar vergat te scoren. Selemani vuurde centimeters over. De ingevallen Seck veegde voor de rest álles weg.

De electroshock kwam te laat. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Antwerp bleef overeind en speelt voor het eerst sinds 1992 weer een bekerfinale. De slapende reus is nu écht wakker.