Antwerp doet zichzelf verlengingen aan tegen Lokeren, maar zet daarin wel de puntjes op de i

26 september 2019

22u38 10 Antwerp ANT ANT 4 einde 2 LOK LOK KSC Lokeren Croky Cup Het had meer voeten in de aarde dan nodig, maar Antwerp mag een ronde verder in de beker. De Great Old liet het in de tweede helft na om Lokeren helemaal af te maken. Navarro kopte de Waaslanders naar verlengingen, maar daarin hielpen Miyoshi en Baby de thuisploeg aan de kwalificatie.

‘Zestiende finales van de Beker van België.’ Antwerp stond haast sneller op achterstand dan dat u dat uitgesproken krijgt. Beridze scoorde gewoon vanaf de aftrap. De bal schraapte nog een likje verf van de dwarsligger, maar Bolat mocht vissen. En toch moest Lokeren – dat de bus niet kwam parkeren – snel achteruit. Lamkel Zé hielp Antwerp met assists voor Mbokani en Miyoshi nog voor rust aan een voorsprong. Lokeren mocht zelfs nog van geluk spreken. Een goal van Coopman ging niet door en een schot van Hoedt werd van de lijn gekeerd. Lardot hield blijkbaar rekening met de zompige grasmat. Saïd en Marecek gleden gevaarlijk door op Quirynen en Benson, maar de kaarten bleven op zak. De Boeck behoedde doelpuntenmaker Beridze voor een tweede gele kaart door hem nog voor de pauze naar de kant te halen.

Antwerp had het op dat moment allemaal onder controle. Bölöni sleutelde nochtans opnieuw aan zijn elftal. Net als in de voorbije twee seizoenen liet hij een deel van zijn typeploeg aan de kant in de beker. Mirallas, Defour, Arslanagic en Juklerød figureerden niet eens op het wedstrijdblad. Refaelov kreeg een plekje op de bank. Alleen was het kwaliteitsverlies minder groot dan de voorbije seizoenen. Dit Antwerp heeft een kern om op twee fronten mee te strijden. Dat bewezen de depanneurs. Miyoshi en Quirynen scoorden opnieuw punten. Benson was een paar keer gevaarlijk.

Alleen keek Antwerp het in de tweede helft iets te veel aan. Defourny hield Miyoshi van de 3-1. De ingevallen Baby trapte centimeters naast. Ook Mbokani liet het na om Lokeren de doodsteek te geven. Van Damme had aangekondigd dat hij zich zou amuseren en hij kon het niet laten. Met enkele scherpe slidings kreeg hij af en toe een open doekje van het Antwerpse publiek dat al van bij de opwarming zijn naam scandeerde. Lamkel Zé deed wat terug met enkele frivoliteitjes, maar niet echt doelgericht. De Great Old speelde met vuur en plots viel de gelijkmaker zomaar uit de lucht. Navarro mocht zomaar binnenkoppen. Zelfs Refaelov veerde recht van de bank om naar zijn ploegmaats te foeteren. Pure nonchalance en zo kwamen er verlengingen aan te pas. Daarin beslechtte Miyoshi het pleit in het voordeel van Antwerp. De tweede van de avond voor de Japanner. Na twee invalbeurten en één basisplek zit hij zo al aan drie goals in het shirt van de Great Old en dat aan een gemiddelde van één doelpunt elke 45 minuten en 20 seconden. Baby dikte nog aan tot 4-2. Al had Bölöni die verlengingen ongetwijfeld liever vermeden. Soit, Antwerp bekert verder.

