Anderlecht wint op Kiel na epische cupmatch: Kiese Thelin maakt winning goal, Kompany valt geblesseerd uit

25 september 2019

23u22 4 Beerschot VA BEE BEE 2 einde 3 AND AND Anderlecht Croky Cup Hier zal nog over gepraat worden. Omdat Kompany uitviel. Omdat Anderlecht flirtte met de uitschakeling. En omdat het met veel geluk toch won. Bizar clubje.

Rond minuut zestien deed Beerschot-coach Stijn Vrezen zijn kostuumvest uit. Toch iémand op het Kiel die het een beetje warm kreeg van het geboden - uhum - spektakel. Beerschot was niet zo goed. Anderlecht was slecht. 1B-niveau.

Wat in de volgende 25 minuten volgde, bezorgde Michael Verschueren, die voor de wedstrijd bij VTM verkondigd had dat de staf niet ter discussie staat, sowieso hartkloppingen. Eerst was er de 1-0, die uit de lucht kwam gevallen: Holzhauser met een scherpe (maar houdbare) vrije trap, Van Crombrugge met het foutje.

Nadien was er de pijnlijke grimas bij Kompany. Net zoals hij die ook al op RC Genk getoond had. Broekje aan de rechterbil naar boven geplooid. Hervallen in zijn hamstringblessure, zoals hij ook in Engeland meermaals vroegtijdig naar de kant moest in een comebackmatch. 26 minuten had-ie gisteren gespeeld.

De Beerschot-fans lachten. Hoefde niet. Je kunt Kompany een blaas vinden. Of zelfs arrogant. Feit is evenwel dat hij uit liefde voor zíjn Anderlecht niet alleen zijn reputatie op het spel zet, maar dus ook zijn gezondheid. Je moet het maar doen.

Hoe lang Kompany out zal zijn, was gisteravond niet te voorspellen, maar gezien de ijszak op zijn achterste, lijkt het dat hij minstens een verrekking opgelopen heeft. En dan moet RSCA rekenen op alweer wat weken zonder Kompany.

Vraagje tussendoor: was het wel slim om te snoeien in de medische staf?

Ondanks de achterstand toonde paars-wit, met een druk coachende Kompany, weinig veerkracht. Het ging allemaal erg traag. Vooral centraal achterin vonden ze het schijnbaar onnodig om het tempo op te trekken. Als Sandler inschoof, was dat aan zo een laag tempo dat zelfs Beerschot-materiaalman Jos had kunnen volgen.

Het voordeel daarvan was: ook Nasri kon mee. Hij schoot net voor de rust de 1-1-gelijkmaker binnen. Een goal die er met een VAR niet was gekomen: Saelemaekers stond een voetje buitenspel. Waaraan had Anderlecht dat verdiend?

Aan de pauze deed Kompany wat Davies zelf niet bedacht had kunnen hebben: vleugelaanvaller Doku erin voor een veelal onzuivere Vlap, waardoor Chadli (wel goed) het elftal kon dragen vanuit het centrum. Een mens moet iéts doen, hé.

Het leverde alvast geen kansen op - same old story. Toch niet voor de ‘eersteklasser’. Beerschot daarentegen... Saint-Louis kwam oog in oog met Van Crombrugge, maar zijn pegel strandde op de benen van de keeper. Vreven foeterde.

Dat beterde er niet op, toen scheidsrechter Laforge, in de ogen van het thuispubliek gestuurd naar Antwerpen om Kompany en Anderlecht uit de malaise te helpen, Vancamp een kwartier voor tijd uitsloot. Beerschot met tien. In die omstandigheden moest Anderlecht wel doordrukken, wat het ook deed: 1-2 via... een owngoal. Bourdin kroonde zich zo meteen bij de beste doelschutters van Anderlecht dit seizoen.

Kompany kwam van zijn bank, balde de vuist en ging dan cool langs de lijn staan. Vervolgens bracht hij Kayembe. Verdedigen maar. Tristesse. Het lukte niet eens: Loris Brogno maakte de 2-2. Placca was zelfs op weg naar 3-2, Luckassen trok aan de noodrem. Tien tegen tien de verlengingen in.

In de loges lurkte Coucke van zijn cola. En zag hoe Van Crombrugge zich moest strekken om Brogno te stoppen. Kayembe trapt dan weer... naast de bal. En dan, ineens, Saelemaekers met een tweede assist, Kiese Thelin koos goed positie: 2-3. Paars-wit gekwalificeerd. Anderlecht onder Kompany gaat niet gauw vervelen. Je kunt niet zeggen dat de crisis na dit misbaksel bezworen is...

