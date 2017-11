Anderlecht-Standard: een klassieker in het Belgisch bekervoetbal Johan Serkijn en Dieter Peeters

09u00 0 Photo News De laatste confrontatie tussen Standard en Anderlecht in de beker: Milan Jovanovic tegen Olivier Deschacht in 2007. Beker van België Met Anderlecht-Standard staat er meteen een kraker op het programma in de achtste finales van de beker. De twee ploegen troffen elkaar al 13 keer eerder in de beker, waaronder 6 keer in de finale.

1. 1964-1965 finale Anderlecht-Standard 3-2 (n.v.)

De eerste beker voor Anderlecht en ook hun eerst dubbel. Bij 2-2 greep Anderlecht-doelman Jean Trappeniers naast een hoekschop. Standard-aanvaller Claessen zag de bal over de lijn, maar de ref niet. Daardoor ontstond er een discussie tussen Claessen en de scheidsrechter, met een rode kaart én 6 maanden schorsing tot gevolg.

© André Baranyi Jean Trappeniers, doelman RSC Anderlecht

2. 1965-1966 finale Standard-Anderlecht 1-0

In de vijf ronden voorafgaand aan de finale had Anderlecht 39 keer gescoord en geen enkel doelpunt tegen gekregen. Het doelpunt van Standard-speler Dewalque was het enige tegendoelpunt in de hele campagne, maar wel voldoende om Paarswit van een tweede dubbel op rij te houden.

3. 1970-1971 kwartfinales Anderlecht-Standard 2-1 (n.v.)

Het duel tussen Anderlecht en Standard was de enige kwartfinale tussen twee eersteklassers dat seizoen. Vier dagen na de wedstrijd speelden 5 Standard-spelers en 3 Anderlecht-spelers samen in een kwalificatiematch tegen Portugal, die ze met 3-0 wonnen. In de halve finale werd Anderlecht uitgeschakeld door Beerschot, de latere bekerwinnaar.

Foto agency 'Roell' Beerschot wint de beker in 1971. Jan Verheyen juicht met Lothar Emmerich in de finale tegen STVV.

4. 1971-1972 finale Anderlecht-Standard 1-0

Aangezien Anderlecht al kampioen was, waren de Rouches al zeker van kwalificatie voor de Beker der Bekerwinnaars. Met het EK '72 dat enkele dagen later zou beginnen in België, lieten beide ploegen verschillende internationals aan de kant. Daardoor werd het een saaie finale, waarin Paul Van Himst de winning goal maakte. Nochtans trok die finale voor het eerst meer dan 50.000 toeschouwers. Dat record werd pas in 1977 verbroken toen Club Brugge Paarswit versloeg met 4-3.

BELGA Van Himst in 1972 in het Anderlecht-shirt.

5. 1972-1973 finale Anderlecht-Standard 2-1

De finale was de eerste match van de Hongaarse aanvaller Attila Ladinsky, die net overgekomen was van Feyenoord. Ladinsky scoorde meteen twee doelpunten. Die match was eveneens de laatste van Georges Heylens, die zich na drie minuten ernstig blesseerde aan de knie en daarna nooit meer in actie kwam. Daarna had Heylens nog een rijkgevulde trainerscarrière. In 1972 pakte Georg Kessler met Anderlecht zijn eerste prijs, of beter prijzen. Na de dubben werd hij weggestuurd vanwege zijn autoritair gedrag.

Wikipedia Attila Ladinsky

6. 1979-1980 kwartfinales heen: Anderlecht-Standard 1-1, terug: Standard-Anderlecht 1-0

In de heenwedstrijd scoorde Gilles Van Binst zijn laatste doelpunt voor Anderlecht. Standard hield dankzij de zege in de terugmatch Anderlecht van een zesde opeenvolgende beker (Beker van België in 1974-1975, Beker van België en Europacup II in 1975-1976, Europese Supercup in 1976-1977, Europacup II in 1977-1978 en de Europese Supercup in 1978-1979). Het was zelfs het eerste seizoen sinds 1970-1971 zonder trofee voor Anderlecht. Daarna won Anderlecht immers de dubbel in '71-'72, de beker in '72-'73 en het kampioenschap in '73-'74.

kos Gilles Van Binst in het seizoen '78-'79.

7. 1986-1987 1/8ste finales heen: Anderlecht-Standard 0-0 / terug: Standard-Anderlecht 0-0 (str. 3-4)

Na vier gefaalde penaltyreeksen waren de strafschoppen in de achtste finale de eerste succesvolle in de Paarswitte bekergeschiedenis. Nochtans had Standard-doelman Gilbert Bodart de kwalificatie voor de Rouches kunnen veilig stellen, maar hij miste zijn penalty bij 3-3. Vercauteren scoorde wel en door de misser van Jelikic ging Anderlecht door.

8. 1987-1988 finale Anderlecht-Standard 2-0

Op weg naar de finale moest Standard geen enkele club uit eerste klasse uitschakelen. De eerste confrontatie met een eersteklasser verloor het dus. De finale werd voor het eerst sinds 1977 live uitgezonden op televisie.

9. 1988-1989 finale Anderlecht-Standard 2-0

Scheidsrechter Alex Ponnet floot zijn laatste wedstrijd, maar onthield Standard-aanvaller een flagrante strafschop. Voor Anderlecht-spits Krncevic, die de score opende na twaalf minuten, was het de vierde finale in vijf jaar, waarvan twee met Cercle. Daarvan won hij er drie. Het was eveneens de laatste triomf van trainer Raymond Goethals met Anderlecht.

RAYMOND GOETHALS FEEST MET ANDERLECHT NA HETWINNEN VAN DE BEKER VAN BELGIE 1989

10. 2006-2007 halve finales heen: Anderlecht-Standard 0-1, terug: Standard-Anderlecht 2-1

Huidig Standard-coach Sá Pinto speelde het laatste kwartier van de terugwedstrijd en lokte een strafschopfout uit. Milan Jovanovic trapte Standard naar de finale, die de Rouches verloren van Club Brugge.

Photo News Jovanovic snelt voorbij Max von Schlebrügge in 2007.

De cijfers van Anderlecht en Standard in de beker

Datawrapper Anderlecht vs Standard in de beker

