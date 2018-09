Anderlecht-killer treedt in voetsporen van Ibrahimovic en scoorde eerder al dit pareltje MJR/GLA/MDB

08u13 1 Beker van België Onthou de naam: Youssoufou Niakaté, 25 jaar en topschutter in 1B. De Fransman van Malinese afkomst legde in zijn eentje Anderlecht over de knie. Met zijn drie goals zet de spits van Union, die tegen Roeselare al een pareltje maakte, zijn voet naast heel wat grote namen.

Het is alleen de grootsten weggelegd: 3 (of 4) keer scoren in het Astridpark en als bezoeker een staande ovatie krijgen van het veeleisende Anderlechtpubliek. In de laatste 25 jaar lukte het Lorenzo Staelens (24/9/1993, RSCA-Club Brugge 0-3), Michel Ngongé (9/3/1996, RSCA-Harelbeke 1-3), Kostas Mitroglou (2/10/13, RSCA-Olympiakos 0-3) en... Zlatan Ibrahimovic (23/10/2013, 4 goals in RSCA-PSG 0-5). Een prestigieuze lijstje.

In juni kwam de Fransman over van het Frans Boulogne voor 375.000 euro. Als topschutter in 1B en na zijn hattrick zal een geïnteresseerde club ondertussen ongetwijfeld een getal met zeven cijfers op tafel moeten leggen. Of hoe de algoritmen van Union-voorzitter en ex-pokerprof Tony Bloom de Brusselse traditieclub en zijn flamboyante voorzitter geen windeieren legt.

Opvallend gisterenavond: de nuchterheid waarmee de Franse spits de felicitaties van vriend en tegenstander in ontvangst nam. "Dit is nog maar een begin. We moeten de voeten op de grond houden en hard blijven werken. Maar dit is natuurlijk een heel grote voldoening. Van bij de start geloofden we in onze kansen en naarmate de wedstrijd vorderde, nam dat geloof toe. Ik denk dat we deze overwinning niet gestolen hebben."

Wedstrijdbal

Niakaté kreeg van zijn ploegmaats de wedstrijdbal overhandigd. "Ik ga die door alle spelers én de voorzitter laten tekenen en nadien geef ik hem aan mijn vrouw. Maar nog eens: de competitie blijft het belangrijkste. Komend weekend wacht ons een moeilijke wedstrijd tegen OHL."

Pareltje tegen Roeselare

De spits is doet seizoen overigens zeker niet aan zijn proefstuk toe. Niakaté heeft na zeven wedstrijden in eerste klasse B al acht treffers op zijn naam staan en daar zit ook één pareltje bij. Een kleine twee weken geleden pakte hij tegen Roeselare al uit met onderstaande hakbal. Met de geniale tik gaf hij doelman Biebauw het nakijken. "Een ingeving van het moment", noemde hij het. Als Niakaté in 1B aan de aftrap staat, kan je er haast gif op innemen dat de Frans-Malinese spits zal scoren. Enkel tegen Beerschot-Wilrijk en Lommel zweeg het kanon van de aanvaller van Union. Tegen Westerlo en Roeselare scoorde hij dan weer respectievelijk drie en twee keer.

In het verliezende kamp konden ze dan weer alleen maar jaloers kijken naar de flitsen van Niakaté. Marc Coucke verontschuldigde zich op Twitter voor de bekeruitschakeling. "Sorry supporters, dit verdienen jullie niet", klonk het bij de voorzitter van Anderlecht. "We zullen er alles aan doen om het tij te keren. Nu is het belangrijk, hoe moeilijk ook, achter onze ploeg, staf en club te blijven staan."

Sorry supporters, dit verdienen jullie niet. We zullen er alles aan doen het tij te keren.😰

Nu is het belangrijk, hoe moeilijk ook, achter onze ploeg, staf en club te blijven staan 💜