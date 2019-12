Anderlecht-fans ergeren zich wanneer Club paars-wit minutenlang tureluurs tikt, Clement: “Spelers blijven stappen zetten” Redactie

19 december 2019

23u44

Bron: Sporza 2

De ergernis was groot op de banken, tussen minuut 73 en 75. In die tijdspanne werd de suprematie van Club Brugge in het Lotto Park pijnlijk duidelijk. Blauw-zwart monopoliseerde de bal en ondanks dat Anderlecht fel probeerde te jagen, konden de West-Vlamingen de bal bijna veertig keer rondtikken. “Ik denk dat we duidelijk de verdiende winnaar zijn”, vatte Club-trainer Philippe Clement het samen.

“We hebben veel kansen gecreëerd en zagen opnieuw een sterke van Crombrugge”, sprak Clement na afloop voor de microfoon van Sporza. “De jongens blijven stappen zetten en dat verlangen we ook van hen. Er waren vandaag niet echt uitblinkers bij ons en dat vind ik misschien wel het belangrijkste. Iederéén heeft zijn job gedaan.”

“Of ik schrok dat het zo makkelijk ging? Ik heb het nog nooit zo meegemaakt. We weten dat Anderlecht niet in zijn beste vorm zit, maar een gewond dier kan altijd gevaarlijk uit de hoek komen. Het was belangrijk om op ons eigen spel te focussen. We proberen telkens lessen te trekken uit fouten die we maken.” Euforisch was Clement evenwel niet. “Binnen minder dan 72 uur volgt alweer de match tegen AA Gent, daar denk ik nu al aan.”