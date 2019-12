Anderlecht bibberend naar kwartfinale, daarin wacht clash tegen Club Brugge LPB/DMM

05 december 2019

22u40 12 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 3 AND AND Anderlecht Croky Cup Anderlecht slaakt een luide oef. Paars-wit plaatste zich vanavond in Moeskroen voor de kwartfinales van de Croky Cup met een 2-3-zege. Daarin wacht voor RSCA een clash tegen Club Brugge.

Nochtans begon de wedstrijd op Le Canonnier alwéér slecht voor de Brusselaars - Perica trof al na elf minuten raak. Anders dan in Oostende rechtte Anderlecht snel de rug. Roofe maakte gelijk, nog voor de rust schoot Doku de bezoekers op voorsprong.

Consternatie vlak na de pauze: Vincent Kompany stapte geblesseerd naar de kant, 48 minuten had zijn duel geduurd. Het uitvallen van de kapitein bracht de bezoekers niet van slag. Luckassen stoomde doorheen de thuisafweer naar de 1-3. Kat in bakkie, zo leek het, maar Cobbaut maakte de slotfase nog onnodig spannend. Zijn blunder leidde de 2-3 van Omoigui in. Anderlecht bibberend naar het einde. Perica trapte de 3-3 naast het doelkader, Roofe miste nog een penalty.

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Perica

Roofe