Amok op Sclessin: Mirallas houdt gezwollen oog en beenwonde over aan knokpartij na provocatie Lamkel Zé GVS/ABD/TLB/KDZ/KDC

19 december 2019

07u07

Bron: Q2 124 Croky Cup Amok op Sclessin na de kwartfinale tussen Standard en Antwerp (1-3). Didier Lamkel Zé daagde de thuisfans van Standard uit met opzwepende handgebaren en kort daarna brak er een ware knokpartij los.

‘t Was al een behoorlijk pittig wedstrijdje op Sclessin en in de absolute slotseconden vond Antwerps ‘enfant terrible’ Lamkel Zé het nodig om de gemoederen nog wat meer te verhitten. De Kameroener werd bij een ultieme uitbraak ten val gebracht vlakbij de Luikse harde kern. Nadien stond Lamkel Zé recht en gesticuleerde hij naar het thuispubliek. Dat reageerde met een bierdouche. Boljevic greep Lamkel Zé ook nog even bij de keel en kreeg een tweede gele kaart.

Toen ref Lambrechts vlak daarna affloot, gingen de poppen pas helemaal aan het dansen. Voor en even later in de spelerstunnel ontstond een massale duw- en trekpartij, waarbij een handvol spelers en stafleden van beide ploegen betrokken waren. Pas na vijf à tien minuten keerde de rust min of meer weer.

Voor Standardtrainer Michel Preud’homme was er maar één verantwoordelijke voor de rel: Lamkel Zé. “Hij ging ons publiek provoceren en dat kunnen we niet accepteren”, aldus MPH. “Zelf heb ik geprobeerd om sommige spelers te beschermen en uit het gewoel te halen. Het was nogal hard, maar je weet dat het zo gaat tussen deze twee clubs.”

Dik oog en stevige beenwonde voor Mirallas

Bij Antwerp zag men dat enigszins anders. “Ik kan niet akkoord gaan met wat Didier daar deed”, wou Antwerp-coach Bölöni na een beetje aandringen op het voorval terugkomen. “Maar hoe lang gaat hij in de fout? Vier, vijf seconden. Niet langer. Maar wat erna gebeurt, schrijf daar alstublieft óók over. Dat was helemaal niet in verhouding met wat Didier deed. Als zulke dingen gebeuren gaat het namelijk veel te vaak over ons.”

“De agressieve aanpak van Standard gedurende heel de match werkte dit voor een stuk mee in de hand”, vond Wesley Hoedt. “Niet normaal ook wat er allemaal tijdens de wedstrijd werd geroepen vanop hun bank. Wat er na afloop exact gebeurde, heb ik niet helemaal goed kunnen zien. In de kleedkamer heb ik achteraf wel kunnen vaststellen dat Kevin Mirallas in het tumult een dik oog en een stevige wonde op zijn been heeft opgelopen.” Mirallas en Lamkel Zé mochten achteraf van Antwerp niet praten met de pers. (KDC/KDZ)