Amok op Sclessin: kwartfinale tussen Antwerp en Standard ontaardt in knokpartij nadat Lamkel Zé thuisfans uitdaagt GVS/ABD/TLB

18 december 2019

23u01

Bron: Q2 48 Croky Cup Amok op Sclessin na de kwartfinale tussen Standard en Antwerp (1-3). Didier Lamkel Zé daagde de thuisfans van Standard uit met opzwepende handgebaren en kort daarna brak er een ware knokpartij los.

De Kameroense aanvaller van de Great Old werd getrakteerd op een bierdouche en kreeg onder andere van een scheldtirade over zich heen van Standard-T2 Mbaye Leye. Ook Lestienne ging door het lint. Hij stormde woedend richting de spelerstunnel en de gemoederen raakten oververhit. Scheldwoorden vlogen in het rond. Ook het nodige duw -en trekwerk tussen meerdere spelers kwam er aan te pas. Zaken die niet thuishoren in een voetbalstadion.

Voor Standard-trainer Michel Preud’homme was het duidelijk wie verantwoordelijk was voor het opstootje: Didier Lamkel Zé. “De speler van Antwerp gaat ons publiek provoceren”, aldus ‘MPH’. “Dat kunnen we niet accepteren. ‘t Was hevig en ik heb vooral geprobeerd om sommigen te beschermen en terug te trekken. Het was nogal hard, maar je weet dat het zo gaat tussen deze twee clubs.”