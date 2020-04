Als bekerfinale tussen Club en Antwerp gespeeld wordt, zal dat zonder publiek zijn: “Zo snel mogelijk bekijken” TTV

15 april 2020

18u52 0 Voetbal Nu de Nationale Veiligheidsraad besloten heeft massa-events te verbieden tot 31 augustus, lijkt de kans zo goed als onbestaande dat noch de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp, noch de return in de 1B-titelmatch tussen OH Leuven en Beerschot, met publiek gespeeld wordt. Als die wedstrijden al zouden plaatsvinden.

“We gaan dat zo snel mogelijk bekijken, in functie van de gezondheid”, zegt Stijn Van Bever als woordvoerder van de Pro League daarover. “Het is een punt dat ongetwijfeld aan bod komt op onze Algemene Vergadering die volgende week plaatsvindt. Ook of die matchen al dan niet gespeeld worden. Ik ga daar nu dus geen bijkomende uitspraken over doen. Maar uiteraard zullen we de ons door de regering opgedragen voorschriften respecteren, dat spreekt voor zich.”